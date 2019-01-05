Sarı yelekliler İngiltere'nin kalbini hedef aldı

Fransa'da başlayan Sarı Yelekliler'in protesto gösterileri İngiltere'ye sıçradı. Parlamento binasına girmeye çalışan göstericileri, İngiliz polisi durdurdu.

100 kişilik bir grup, parlamento binasını bastı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Sarı Yeleklilerin protestoları sırasında yaklaşık 100 kişilik bir grup, parlamento binasını bastı.

Aralarında 13 yaşında kız çocuğunun da bulunduğu 4 kişi...

Parlamento binasına girmeye çalışan eylemcilere polis müdahale ederken bazı eylemciler ise cadde üzerine oturma eylemi yaptı. İngiliz polisi, olaylar sonrası aralarında 13 yaşında kız çocuğunun da bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olaylar nedeniyle parlamento etrafında bulunan bazı yollar uzun süre trafiğe kapatıldı.