'Sarı Yelekliler' ekonomiyi çökertmek için harekete geçiyor

Geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana protestolara devam eden Sarı Yelekliler, Fransa'nın mali sistemini çökertmek için harekete geçiyor. Göstericiler Cumartesi günü bankalardaki hesaplarını boşaltarak Macron yönetimini zor durumda bırakmayı hedefliyor.



Ülkenin yerel gazetelerinden Capital'e göre, fikir ilk olarak ''Sarı Yelek'' sempatizanı Tahz San tarafından önerildi. Thaz San sosyal medyadan yaptığı paylaşımında protestoculara, ''Devleti yasal ve şiddetsiz bir şekilde korkutacağız. Hepimiz ülke güçlerinin devletin elinde değil, bankaların elinde olduğunu biliyoruz. Bankalar zayıflarsa, devlet derhal zayıflar. Hepimiz Cumartesi günü paramızı bankalardan çekeceğiz.'' diye seslendi.



Protestocular, Fransız mali sistemini tehdit ederek hükümeti barışçıl bir şekilde reformlarını geçmeye zorlamak istediklerini söylüyor.

Hareket içinde gerginlikler başladı

Geçtiğimiz günlerde ''Angry France'' isimli sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Macron'a açık bir mektup yazdı. Mektupta, ''İnsanlara dilenci gibi ya da düşman gibi bakmayı bırak. Sen ve arkadaşlarının bu davranışı protestocuları daha çok öfkelendiriyor.'' ifadelerine yer verildi.



Öte yandan bazı eski protesto liderlerinin siyasi bir çözüm istemesi, hareketin içinde gerginliğine neden oldu.