0553 313 94 23

Sarı yelekliler 12'nci kez sokağa indi! Fransız polisi çok sert karşılık verdi

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı seslerini bir kez daha duyurmak için ülke genelinde 12. kez sokağa çıkarken, başkent Paris'te polis, protestoculara çok sert müdahalede bulundu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 20:07
Sarı yelekliler 12'nci kez sokağa indi! Fransız polisi çok sert karşılık verdi

Fransa'da sarı yelekliler, ülke çapında düzenlendikleri gösterilerde çok sayıda eylemcinin yaralanmasına neden olan biber gazı kullanımına tepki gösterirken, Paris'te polis protestoculara sert müdahalede bulundu.

Sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı seslerini bir kez daha duyurmak için ülke genelinde 12. kez sokağa çıktı. Polisin  eylemlerde kullandığı biber gazına tepki gösteren göstericiler biber gazının  yasaklanmasını talep etti.

Paris'in Felix-Eboue Meydanı'nda toplanan eylemciler, Republique  Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte gösterilerde biber gazından yaralanan protestocular  da yer aldı. Sarı yelekliler kordon kurarak bu kişilerin güvenliğini sağladı.

Yürüyüşte herhangi bir gerginlik yaşanmadı ancak göstericiler Republique Meydanı'na geldiğinde polisle protestocuların arasında olaylar  çıkarken, polis eylemcilere sert müdahalede bulundu. Meydanın etrafı polis  tarafından sarılırken, metro ulaşımı durduruldu.

Paris'te 10 kişi gözaltında

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde çıkan olaylarda 10  kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Nantes kentinde düzenlenen gösteride polisle eylemcilerin arasında  gerginlik yaşandı.

Valence Valiliği, kentte yapılacak protesto öncesinde 18 kişinin  gözaltına alındığı duyurdu.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre de ülke genelindeki  gösterilerde 17 bin 400 kişi yer alırken, Occurence adlı şirketin Fransız basını  için yaptığı sayıma göre Paris'teki eyleme 13 bin 800 kişi katıldı.

Ülke çapındaki protestolarda yaklaşık 80 bin polis görev yapıyor.

Hükümet biber gazını savunuyor

Danıştay, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu  (CGT) ve İnsan Hakları Liginin (LDH), polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde  biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetmişti.

Hükümet, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı  kullanmaya ihtiyacı olduğunu savunuyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yaptığı  açıklamada, gösterilerde çok fazla kişinin yaralanmasına neden olan biber gazı  kullanımından endişe duyduğunu vurgulamıştı.

Liberation gazetesi, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin  eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığını ve 14  göstericinin bir gözünü kaybettiğini belirtmişti.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, sarı yeleklilerin  gösterilerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için polisin biber  gazı kullanmasına tepki göstermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 20:07
  1. Fransa
  2. Paris
  3. Nantes
  4. Valence
  5. Sarı yelekliler
  6. protesto gösterileri
  7. İç karışıklık
  8. eylemciler
  9. polisten sert müdahale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Toplu sonuç
    1. Voleybol: Toplu sonuç
    2. Atıcılıkta 9 yeni Türkiye rekoru
    3. Skandal olay! 4 yaşındaki çocuğuna..
    4. Venezuela'daki hükümet ve muhalefet..
    5. Yelken: TYF Kış Kupası
    6. Hudeyde'de şiddetli çatışma
    7. Ürdün bin 300 parça tarihi eseri..
    8. İngiliz basınının Venezuela haberleri..
    9. Chelsea sahasında farklı kazandı
    10. MHP'de 50. yıl dönümü hazırlıkları
    11. 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan..
    12. Türk vatandaşına idam kararı!..
    13. Bayern Münih, Leverkusen..
    14. Rejimin bombalaması sonucu hasar gören..
    15. "Boynumuzu eğik bırakmayın"
    16. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    17. Basketbolda maçın ardından
    18. Bisiklette sezonun ilk yarışı tamamlandı
    19. Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi!..
    20. İsrail'in ekim ayında şehit ettiği..
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi