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Sarı nokta hastalığında sağlıklı beslenmeye dikkat

Sarı noktanın sinsi bir hastalık olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
Sarı nokta hastalığında sağlıklı beslenmeye dikkat

Sarı noktanın sinsi bir hastalık olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, sağlıklı beslenmenin bu hastalığın etkilerini azalttığına dikkat çekti.


Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, 50’li yaşlardan itibaren görülme sıklığı artan sarı nokta hastalığının göz sinirinin merkezinde bulunan görme noktasının yaşla birlikte bozulmasıyla ortaya çıktığını dile getirdi. Sarı nokta hastalığında beslenme tarzının da değişmesi gerektiğini kaydeden Op. Dr. Kahraman, “Sarı noktayı tetikleyen, kolesterol, hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıkların da mutlaka tedavi edilmesi önemlidir. Hastalar direkt güneş ışığından sakınmalı, sigarayı da bırakmalıdır. Özellikle A, C, E ve omega 3, lutein, bakır ve çinko yönünden zengin olan besinler tüketmelidir. Eğer ailede sarı nokta ve kalp damar hastalığı olan varsa sarı nokta görülme riski de artar. Bu nedenle 50 yaşı aşan her birey yılda 1 defa uzman hekim kontrolünden geçmelidir” diye konuştu.


Çarpık, bulanık görme, görme merkezinde karaltı gibi belirtilerle kendini belli eden sarı nokta hastalığının görme kaybı nedenleri arasında üst sıralarda olduğunu hatırlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, hastalığın tedavisinde erken tanının önemli olduğunu belirtti.


50 yaşını aşmış veya görmesinde bir olumsuzluk hissedenlerin mutlaka bir uzman hekim kontrolünden geçmesi gerektiğine işaret eden Op. Dr. Kahraman, "Sarı nokta hastalığının kuru ve yaş olmak üzere iki tipi bulunur. Kuru tip daha sık görülmekle birlikte asıl görme kaybı, yaş tipte olur. Yaş tip ise kuru tipin zamanla ilerlemesinden veya kalıtsal özellikler nedeniyle ortaya çıkar. Kuru tipin tedavisinde C vitamini, E vitamini, çinko, bakır, ve omega 3 içeren takviyeler kullanılır. Yaş tipte ise göz içi iğnelerle tedavi gerçekleştirilir" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
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