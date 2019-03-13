Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı tedavisi

Sarı nokta hastalığı diye de bilinen yaşa bağlı maküler dejenerasyonu (AMD) gözle ilgili bir sağlık durumudur. Sarı nokta hastalığının ilerlemesi durumunda görme yeteneği ciddi şekilde olumsuz etkilenmektedir. Peki, sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı nasıl yapılır?

Sarı nokta hastalığı nedir?

Makula, retinanın bir parçası ve merkezi görüş açımızla, ayrıntıları görebilmemizi sağlıyor. Yaşa bağlı maküler dejenerasyonda, retina hücreleri ölüyor ve yenilenmiyor. Sarı nokta hastalığına yakalanma riski yaşla birlikte artıyor. Cinsiyet farkı gözetmeyen ve genellikle 50-55 yaşları arasında kendini gösteren sarı nokta hastalığı, görme düzeyinde azalma, orta noktayı görememe, belirsiz görme, görmede kırılma gibi belirtilerle kendisini gösteriyor.

Erken tanı önemli

Prof. Dr. Tansu Erakgün, görme kaybı nedenleri arasında en sık rastlanan sarı nokta hastalığının tedavisinde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

Sarı noktanın ağrısız geliştiği için sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tansu Erakgün, 50 yaşını aşmış veya sarı nokta rahatsızlığı olup, görmesinde bir olumsuzluk hissedenlerin mutlaka bir uzman hekim kontrolünden geçmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Erakgün, "Sarı nokta hastalığı, retina tabakasında bulunan görme merkezinde yaşa bağlı olarak istenmeyen birikintilerle ortaya çıkar. Hastalığın kuru ve yaş olmak üzere iki tipi bulunur. Kuru tip daha sık görülmekle birlikte asıl görme kaybı, yaş tipte olur. Yaş tip ise kuru tipin zamanla ilerlemesinden veya kalıtsal özellikler nedeniyle ortaya çıkar. Kuru tipin tedavisinde C vitamini, E vitamini, çinko, bakır, ve omega 3 içeren takviyeler kullanılır. Yaş tipte ise göz içi iğnelerle tedavi gerçekleştirilir" dedi.

Sarı nokta hastalığında beslenme tarzının da değişmesi gerektiğini kaydeden Erakgün, "Sarı noktayı tetikleyen, kolesterol, hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıkların da mutlaka tedavi edilmesi önemlidir. Hastalar direkt güneş ışığından sakınmalı, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kırmızı meyvelerle birlikte balık tüketmelidir. Sigara ve alkolden de uzak durulmalıdır" diye konuştu.

Bundan 10-15 yıl öncesine kadar yaş tipteki sarı nokta hastalığının bir tedavisi bulunmadığını, günümüzde ise göz içi iğnelerle hastalığın ilerleyişinin yüzde 60-70 oranında durdurulabildiğini belirten Erakgün, ileri vakalarda ise göz içine yerleştirilen teleskopik mercek ile belli bir oranda görme kazanabildiklerini de sözlerine ekledi.