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Sarı lira hareketliliği

Kuyumcuların gözü bayram sonrası düğün yapacaklara çevrildi. Evlenecekler ise altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ederken, piyasa uzmanları Ağustos ayında fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini bekliyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:26
Sarı lira hareketliliği

NEVZAT ORBAY

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükseliş yönünde beklentinin sürdüğünü belirterek, “Altının ons fiyatı, 1.237 dolar seviyesini yukarı yönlü kırarsa yükselişler 1.277 dolar seviyesine kadar sürebilir” dedi. Memiş, altın fiyatlarının seyri konusunda şunları söyledi: “Altının gram fiyatı salı günü dolar/TL kurundan aldığı destekle 191,26 Lira seviyesinden 194,17 Lira seviyesine yükseldi.

DALGALANMA YAŞANABİLİR

Yurt içi piyasalarda ağustos ayında dolar/TL kurunda agresif dalgalanmalar devam edebilir. Altının gram fiyatı, ağustos ayında dolar/TL kuru ve altının ons fiyatından aldığı destekle 200 Lira seviyesinin üzerini test edebilir.

Özellikle 205 Lira seviyesini yakından takip etmekte fayda var.

Ancak küresel ve yurt içi piyasalarda yaşanan belirsizlikler, geniş bant aralığının korunmasına neden olabilir. Ağustos ayında hem döviz kurlarında hem de altın fiyatlarında beklediğimiz dalgalanmalara hazır olmakta fayda var. Ağustos ayında altının gram fiyatında 187-207 Lira aralığını takip edeceğiz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 10:26
  1. Kuyumcular
  2. Yurt içi
  3. altın

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