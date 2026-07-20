ABD'li Lockheed Martin'den ucuz yollu hava savunma füzesi

Lockheed Martin, birim başına PAC-3 MSE hava savunma füzesinin yarı fiyatından daha düşük bir maliyetle çok çeşitli hava ve füze tehditlerini etkisiz hale getirmek için üretilen düşük maliyetli bir füze olan PAC-3 ACE’yi (Adapted Capability Effector/Uyarlanmış Yetenek Efektörü) tanıttığını duyurdu.

Şirkete göre PAC-3 ACE, müttefik kuvvetlere rekor sürede sahaya sürülebilecek, tamamlayıcı ve hızlı bir hava savunma seçeneği sunacak. Lockheed Martin bunu başarmak için Amerikalı ve Avrupalı endüstri ortakları ve tedarikçileriyle iş birliği yaparak ABD savunma sanayisi tabanının dünya çapındaki dayanıklılığını artıracak.

Lockheed Martin tarafından yapılan açıklamaya göre; harp ortamında kendini kanıtlamış PAC-3 sistemi üzerine inşa edilen ve Patriot silah sistemi ile Entegre Savaş Komuta Sistemi’ne (IBCS) tam entegre olan PAC-3 ACE; geliştirme, test ve sahaya sürme süreçlerini geleneksel programların çok ötesinde hızlandırıyor. Sistem ayrıca, müttefik kuvvetlerin ortak bir önleyici füzeyi sahaya sürmesini sağlarken aynı zamanda PAC-3 ağını güçlendirmesini de garanti altına alıyor.

Uygun Maliyetli Performans: PAC-3’ün bilinen güvenilirliğiyle çok çeşitli tehditlere karşı “hedef başına imha” maliyetini önemli ölçüde düşürürken, mevcut küresel iklimin gerektirdiği cephanelik derinliğini (stok kapasitesini) sağlayacak.

Hızlı Sahaya Sürme: Geliştirme döngülerini kısaltmak ve hızlı bir şekilde ilk üretime geçmek için son derece etkili ve savaşta kendini kanıtlamış PAC-3 yazılımını ve IBCS entegrasyonunu kullanacak.

Çoklu Tehdit Kapsamı: Hava soluyan tehditlere, seyir füzelerine, yakın ve kısa menzilli balistik füzelere tek bir platform üzerinden karşı koymak üzere özel olarak tasarlandı.

Müttefik Dayanıklılığı: Avrupalı ortaklarla yürütülen ortak geliştirme ve üretim süreçleri, transatlantik savunma duruşunu güçlendiren ve birlikte çalışabilir paylaşımlı bir önleyici oluşturur.

Lockheed Martin Füzeler ve Atış Kontrol Birimi Başkanı Tim Cahill konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Amerikan ve müttefik savaşçılarının sahada test edilmiş ve bütçe dostu bir çözüme ihtiyacı var; PAC-3 ACE, PAC-3 MSE’nin rakipsiz performansının üzerine inşa edilerek tam da bunu sunuyor. Müttefiklerimizle ortaklık kurmayı hedeflerken, dayanıklılığı daha da artırabilir ve kuvvetlerimizin hem bugün hem de yarın ortaya çıkacak tehditlere hızla karşı koyabilmesini sağlayabiliriz.”