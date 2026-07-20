  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İki ülke arasında sportif kriz! Şampiyonluk karesinden Trump'ı attılar NYT açıkladı: Pentagon saklıyor! İran saldırılarında çok sayıda ABD askeri yaralandı 43 yıl hizmetçiliğini yaptığı patronu babası çıktı! 1 milyarlık servete ortak oldu Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar! Ankara'dan tüm dünyaya rest! Türkiye'nin kırmızı çizgisi Montrö Sözleşmesi için kararlılık mesajı! Rüşvet yazışmaları ortaya çıktı! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin avroluk pazarlık CHP’li vekilden ucuz şov! Polisle atışmaya çalıştı, boyunun ölçüsünü aldı Starmer istifa etmişti! İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu Avrupa'nın ilk trilyon dolarlık şirketi olacak mı? Çip patlaması ASML'ye yaradı Beşiktaş'ın Avrupa Ligin'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Gündem Yarım asırlık gurur tablosu! ASELSAN destanı belgesel oldu!
Gündem

Yarım asırlık gurur tablosu! ASELSAN destanı belgesel oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Türk savunma sanayiinin göz bebeği ASELSAN, yarım asrı aşan teknolojide bağımsızlık yolculuğunu "Güvenden Gurura" belgeseliyle taçlandırdı. Kıbrıs Barış Harekatı döneminde maruz kaldığımız acımasız ambargolara karşı aziz Türk milletinin adeta bir küllerinden doğuş destanına dönüşen bu muazzam başarı hikayesi, dört bölüm halinde kurumun resmi YouTube kanalında izleyiciyle buluştu.

Ambargoların ardından bir milletin bağımsızlık destanına dönüşen ASELSAN’ın hikayesinin anlatıldığı dört bölümden oluşan belgesel, ASELSAN Youtube kanalında yayınlandı.

Kıbrıs’ta EOKA’cı Rumların başlattığı kanlı Noel baskınının ardından, katledilen masum Kıbrıs Türklerinin görüntülerine yer verilen belgeselde, adaya çıkan kahraman Türk askerinin görüntüleri yansıtıldı. Kıbrıs Barış Harekatının trajik anlarından birisi olan Türk savaş uçaklarının haberleşme eksikliğinden dolayı TCG KOCATEPE Muhribini dost ateşiyle batırması da belgeselin çarpıcı sahneleri arasında yer aldı.

 

ASELSAN’ın bilinmeyen öyküsü

Belgeselde inançlı bir avuç kahraman mühendisle 1975 yılında Ankara Necatibey’deki bir apartman dairesinde filizlenen, Macunköy Tesisleri ile kök salan, Akyurt ve Gölbaşı teknoloji üsleri ile sınırlarını aşan ASELSAN’ın teknoloji yolculuğu, hiç yayınlanmayan fotoğraflar ve görüntülerle canlandırıldı.

Belgeselde ASELSAN’ın yaptığı ilk lisans anlaşmasından ilk teslimata; İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’in ziyaretinden, tarihi kararların alındığı 2004 yılındaki Savunma Sanayii İcra Komitesine uzanan tüm kritik dönemeçler, dönemin tanıklarının bilinmeyen anılarıyla izleyiciye aktarıldı.

Ambargolar karşısında yılmayan; yapılamaz denilen her şeyi ve daha fazlasını yaparak bugün bir dünya markasına dönüşen ASELSAN’ın ilk telsiz üretiminden, ÇELİKKUBBE’ye uzanan öyküsü belgeselin en dikkat çeken anlarını oluşturdu. Belgeselin müzikleri de dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu tarafından bestelendi.

QPU yerli ve milli imkanlarla üretilecek ASELSAN yine bir ilk peşinde
QPU yerli ve milli imkanlarla üretilecek ASELSAN yine bir ilk peşinde

Teknoloji

QPU yerli ve milli imkanlarla üretilecek ASELSAN yine bir ilk peşinde

ASELSAN Çocuk Şenliği’nin son durağı Bursa oldu
ASELSAN Çocuk Şenliği’nin son durağı Bursa oldu

Aktüel

ASELSAN Çocuk Şenliği’nin son durağı Bursa oldu

SSB ile dev sözleşme imzalandı! ASELSAN'a 1,5 milyar avroluk sorumluluk
SSB ile dev sözleşme imzalandı! ASELSAN'a 1,5 milyar avroluk sorumluluk

Gündem

SSB ile dev sözleşme imzalandı! ASELSAN'a 1,5 milyar avroluk sorumluluk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23