Bebekler en gelişmiş yapay zekadan daha zeki

2024 yılında yayımlanan başka bir çalışmada ise temel bir VLM modelinin, yalnızca tek bir bebeğin baş kamerasından elde edilen görüntülerle top gibi basit nesneleri tanımayı öğrenebildiği gösterildi. Ancak araştırmacılar bunun, dünyayı derinlemesine anlayan gelişmiş muhakeme yeteneği için yeterli olmadığını belirtiyor. Araştırmacılar asıl bilinmeyenin bebeklerin iki yaşına geldiklerinde ulaştıkları kapsamlı bilişsel becerilere nasıl eriştikleri olduğunu söylüyor. Bu yıl ise Stanford'dan Michael Frank ve ekibi, aynı verileri kullanarak nedensellik ile görsel ve zamansal ilişkileri öğrenmede daha başarılı olan yeni bir model türünü denedi. Araştırmacılar, fiziksel akıl yürütmenin temelini oluşturan nesne dinamiklerini daha etkili kavrayabilen bu yaklaşımın, fizik ve sosyal ilişkiler gibi alanlarda daha hızlı öğrenen, dolayısıyla genel olarak daha verimli yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Kaynak: Donanm haber