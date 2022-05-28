Sarı kantaron yağı faydaları: Kabızlıktan egzamaya her derde deva! Sarı kantaron yağı nasıl kullanılır?

Sarı kantaron yağı nedir?

Sarı kantaron yağı, sarı kantaron bitkisinin çiçek ve yapraklarından elde edilmektedir. Çiçekler ve bitkinin yaprakları “hypericum” yağı ile doludur. Sarı kantaron yağı biyoflavonoidler, antioksidanlar, hiperisin ve hiperforin dahil birçok aktif madde içerir.

Bu doğal yağ faydalı bileşenleri ile cilt sorunlarından sindirim hastalıklarına kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Yanıklarda ve yaralarda ağrıyı ortadan kaldıran iltihap önleyici, iyileştirici bileşenleri nedeniyle cilt bakımı için çok faydalıdır. Sarı kantaron yağı, oksijenden zengin kanın hasarlı cilt hücrelerine dolaşımını teşvik eder ve cildin onarımının gerçekleşmesini sağlar.

Sarı kantaron yağı ayrıca antibakteriyel özelliklere sahiptir. Topikal olarak (cilde) uygulandığında, küçük yaralar, yanıklar ve cilt tahrişiyle ilişkili semptomları hafifletebilir.

Mide rahatsızlıklarını önler, gastrit kaynaklı ağrıların azaltılmasında kullanılır.

Sarı kantaron yağı ağrı kesici özelliği ile romatizmal ağrıyı hafifletir ve gut ve şişme sorunlarına yardımcı olur. Güçlü etkileri olabilen ve ilaçlarla etkileşim yapabilen sarı kantaron yağı kullanılmadan önce mutlaka uzman bir hekime danışılmalı ve sarı kantaron yağı mutlaka bir fitoterapi uzmanı kontrolünde kullanılmalıdır.

Kabızlıktan egzamaya her derde deva!

Son zamanlarda doğal tedavi yöntemlerine yönelen kişilerin radarında yer alan sarı kantaron bitkisi, sayısız faydasıyla öne çıkıyor.

"Mod yükselten bitki", "doğadan gelen prozac", "tabiatın sunduğu antidepresan" olarak anılan sarı kantaron bitkisi, ılıman ve tropik iklim bölgelerinde kendiliğinden yetişiyor.

Dünyada ve ülkemizde sarı çiçekleriyle bilinen sarı kantaron, Anadolu'da binbirdelikotu, kılıçotu, kanotu, yaraotu, kuzukıran olarak biliniyor.

Genellikle çay ve yağ olarak tüketilen sarı kantaron bitkisi, cilt sorunlarından diyabet gibi kronik hastalıklara kadar birçok derde deva oluyor.

Ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunan sarı kantaron, antiseptik özelliği sayesinde vücudu mikroplara karşı koruyor ve vücutta oluşan enfeksiyonların hızla iyileşmesini sağlıyor.

Hücrelerin daha hızlı yenilenmesini sağlayan bu bitki, cilt sorunlarını ortadan kaldırdığı gibi yaraların daha çabuk iyileşmesine destek oluyor.

Uzmanlar, bir çay kaşığı sarı kantaron yağı tüketmenin akciğer ve böbreklerdeki zehirli toksinleri atmayı yardımcı olacağını belirtiyor.

Peki sarı kantaron yağının faydaları nelerdir? Sarı kantaron yağı nasıl yapılır? İşte sizler için sarı kantaron yağının faydalarını, sarı kantaron yağının yapılışını ve çay tarifini derledik.

Sarı kantaron yağının faydaları

Nemlendirici özelliği sayesinde cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Ciltteki renk eşitsizliklerini dengeler.

Ciltteki yaşlanmayı geciktirir ve akne izlerini geçirir.

Güneş yanıkları, yaralar, cilt yüzeyinde oluşan morlukları kısa sürede geçirir.

Kanamaların azalmasına yardımcı olur.

Romatizma hastalığından kaynaklanan ağrıları hafifletir.

Demir eksikliğinden kaynaklanan el ve ayak üşümelerine iyi gelir.

Migren, baş ağrısı ve siyatiğe iyi geldiği bilinir. Şakaklara masaj yapıldığında baş ağrısını dindirir.

Saç dökülmesini azaltır ve kepek oluşumunun önüne geçer.

Saçları güçlendirir ve gürleştirir.

Uykusuzluk yaşanılan durumlarda rahat bir uyku sağlar.

Bitkinlik ve yorgunluğa iyi gelir.

Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Depresyon ve anksiyete tedavisinde etkilidir.

Düzenli olarak tüketildiğinde ülser gibi mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelir.

Yatalak hastalarda oluşan bası yaralarının tedavisinde etkili olduğu bilinir.

Menopozun belirtilerinden olan sıcak basması sorununu ortadan kaldırır.

Adet öncesi sendromu (PMS) sancılarını hafifletir.

Mevsimsel duygu durum bozukluğu yaşayanların kaygısını azaltır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

İdrar söktürücü özelliği bulunur.

Şişkinlik ve kabızlığın giderilmesinde etkilidir.

Uçukların iyileşmesini sağlar.

Sarı kantaron yağı nasıl hazırlanır?

Orta büyüklükte bir kavanoz kantaron yağı yapmak için bir demet kantaron çiçeği yeterlidir. Ortaya çıkan karışımı ağrıyan bölgelerinize masaj yaparak kullanabilirsiniz.

Topladığınız sarı kantaron çiçeklerini iyice yıkayıp kurutun.

Ardından çiçekleri elinizle sapından koparın ve hafifçe ezdikten sonra cam bir kavanoza koyun.

Bütün çiçekleri kavanoza aktardıktan sonra içine saf zeytinyağı ekleyin.

Kavanozun ağzını ince bir tülbentle sıkıca kapatın.

Kantaron çiçeklerinin özlerinin yağa geçmesi için kavanozu 2-3 hafta güneşte bekletin ve ara sıra çalkalamayı unutmayın.

2-3 hafta sonra kantaron yağınızı bir şişeye süzün ve karanlık bir yere alın.

Sarı kantaron yağının tavsiye edilen maksimum kullanım sıklığı, günde bir kezdir. Eğer içilecekse miktarın günde 1 çay kaşığını geçmemesi gerekir.

Sarı kantaron çayı tarifi

Kaynar suyun içine 2 ya da 3 kaşık kurumuş sarı kantaron ekleyin.

10 dakika dinlendikten sonra süzerek bir bardağa alın.

Hazırladığınız çayı, bal ve limon ile tatlandırarak tüketilebilirsiniz.

Not: Reçeteli ilaçlarla etkileşime girme ihtimali bulunduğundan doktora danışılmadan kullanılmaması tavsiye edilir. Hamile ve loğusa olan kadınların sarı kantaron yağı ve çayını doktor kontrolünde tüketmesi önerilir.

Gerektiğinden fazla sarı kantaron çayı tüketmek, çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle günde 2 bardaktan fazla tüketmemeye dikkat ediniz.

Sarı kantaron yağı nasıl yapılır?

Sarı kantaron yağı elde etmek için birkaç yöntem kullanılmaktadır. En yaygın olan yöntem şu şekildedir. 100 gr taze ya da kuru kantaron çiçeği hafifçe ezilerek 250 gr zeytinyağı olan cam bir kavanoza eklenir. Bu karışım 30 gün boyunca ara sıra çalkalanarak güneşte bırakılır.30 gün sonunda süzülür. Taze sarı kantaron çiçeği kullanılırsa yağ kırmızı, kuru çiçekler kullanılırsa yağın rengi sarı olacaktır. Etki olarak ikisi de aynı özelliklere sahiptir.