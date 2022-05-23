Sarı benekli semender nesli tükenmek üzere! Siirt'te görüntülendi

2 yıldır Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde görev yapan fotoğrafçılık kursu öğretmeni Nurten Kol, “Doğa çekimi sırasında dere kenarında öğrencilerim tarafından semender fark edildi ve hemen öğrencilerim tarafından semender fotoğraflanıp videoya çekildi.

Başta tam olarak türünün ne olduğuna karar veremedik ancak öğrencilerim tarafından çekilen fotoğraf ve videolara daha sonra bakınca araştırdık ve nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu fark ettik. Siirt doğası zengin ve çeşitli bu tür etkinlikleri yaptıkça farklılıkları keşfedeceğimize eminim” dedi.

Kafkas semenderleri Gürcistan ve Türkiye'de görülür. Türkiye'de ise Doğu Karadeniz bölgesinde yaşarlar. Siyah derilerinin üzerinde hem sağda hem de solda olmak üzere şerit hâlinde sarı benekler bulunur. Kuyruklarının uzunluğu baş ve gövde uzunluklarının toplamından fazladır.

Sarı benekli semender zehirli mi?

Sarı siyah parlak renkleri bizleri korkutmasın. Zehirli ısırık veya zehir püskürtme gibi kabiliyetleri olmayan sadece yağmurlardan sonra ortaya çıkarak sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen kendi halinde bir canlımızdır. Sadece tehlike durumunda gözlerinin arka kısmından sütümsü bir zehir salgılarlar.

Semender ne tür bir hayvandır?

Kuyruklu kurbağalar ya da Semenderler (Caudata ya da Urodela), iki yaşamlıların yaklaşık 500 türünün ortak adıdır. Vücutları uzunlamasınadır ve uzun kuyrukludurlar.

Semender ateşte yanar mı?

Semendergillerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (salamandra). ateşte yanmadığına hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi hayvan.

Semender ne işe yarar?

Tehlikede yakıcı bez salgılarım boşaltır. Başlıca türleri: Alp Semenderi, Kafkas Semenderi, Luschan Semenderi, benekli Semender, Su Semenderi. Su Semenderleri yumurtlayarak ürerler. 20 kadar türleri vardır.

Semender insana zarar verir mi?

Kertenkele zannedilen Lekeli Semender esasında bir kuyruklu kurbağa türüdür. İnsanlara bir zararı yoktur. Aşırı yavaş hareketlerinden dolayı birçok kuş ve yırtıcıya yem olurlar.