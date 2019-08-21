0553 313 94 23

’Sarı altın’a buruk hasat

Türkiye’nin 6 milyon tona yaklaşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini karşılayan Adana’da ’sarı altın’ olarak adlandırılan mısırın hasadı başladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:05
’Sarı altın’a buruk hasat

Türkiye’nin 6 milyon tona yaklaşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini karşılayan Adana’da ’sarı altın’ olarak adlandırılan mısırın hasadı başladı. Kentte Ocak ile Nisan ayları arasında yağan aşırı yağmur nedeniyle mısırda rekoltenin düşük olması bekleniyor.


Yüreğir Ovası’nda mısır eken üreticiler hasada başladı. Yerdelen Mahallesi’nde gerçekleşen hasatta, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekoltenin düştüğünü belirtti.


Geçen Ocak ayında Adana’ya yağışın çok düşmesinin Şubat ve Mart ayında ekimi yapılacak mısırların geç ekilmesine neden olduğunu kaydeden Doğan, hasadın normalden 2 hafta daha geç başlanıldığını ifade etti. Türkiye’de 5 milyon 919 bin dönüm, Adana’da ise 739 bin 429 dönüm alanda mısır ekildiğini ancak Adana’da rekoltenin düşük olduğunu belirten Doğan, “Rekolte bu yıl biraz düşük. Bu tarladan geçen yıl bin 500 kilogram rekolte alınırken, bu yıl bin 300 kilogram anca ürün alınabilmekte. Yağıştan dolayı geç ürün ekildiğinden verimde düşüklük var. Bu yıl bazı yerlerde yüzde 20 rekolte düşüklüğü var. Haftaya rekolte tam belli olacak” ifadelerini kullandı.



Ton başına bin 210 lira


Tarım ve Orman Bakanlığının mısır fiyatlarını geçmiş yıllara göre erken açıkladıklarını hatırlatan Doğan, bin 150 lira olarak belirlenen fiyattan memnun olduklarını anlattı. Doğan, şunları kaydetti:


“Bu yıl fiyatlar geçen yıla oranlar yüzde 21 oranında arttırıldı. Destek ise ton başına 60 lira oldu. Çiftçinin eline geçen para ton başına bin 210 lira. Bu parada ne az ne çok. Çiftçiyi sevindirdi. Çiftçimiz ürününü gönül rahatlığıyla lisanslı depolara dökebilir. Ürünleri tamamen devlet güvencesi altındadır. Çiftçimiz ürününü oraya döktüğünde üretim ile ilgili finans kaynağı oluşturuyor.”



2 milyon ton mısır açığı


Mısırda ekim alanının çiftçilerin pamuk ve narenciye üretimine yöneldiği için azaldığını aktaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, “Adana’da ve Türkiye genelinde ekim alanları azaldı. Adana’da 2016’dan bugüne kadar yüzde 30’a yakın ekim alanı azaldı. Adana’da pamuk ve narenciyenin üretim alanı arttığı için mısır üretim alanı azaldı. Mısırda Türkiye’nin ihtiyacı 8 milyon ton üzerinde ama biz 6 milyon ton ürün bekliyoruz. 2 milyon ton üzerinde ürün açığımız var” dedi.



Anız yakmayın uyarası


Öte yandan, Mehmet Akın Doğan, mısır hasadından sonra anız yakan sorumsuz çiftçilere uyarılarda bulunarak, “Çiftçi, büyük traktör ve ekipmanları olmadığı için anız yakmaya başvuruyor. Anız yakan geleceğini yakar. Hiç kimse anız yakmasın. Toprağımızın ömrünü kısaltmayalım. Anız yakıp kimseyi rahatsız etmeyelim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:05
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da araç yangınında iki otomobil kül oldu
    1. Antalya’da araç yangınında iki..
    2. Gerçekler ortaya çıktı! Talimatı o..
    3. Gündüz’den Gül ve Davutoğlu’na kayyum..
    4. İzmir'de onlarca düzensiz göçmen..
    5. Terasta çıkan yangın korkuttu
    6. Hafter güçleri, Ulusal Mutabakat..
    7. Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 2,33 düştü
    8. Akfen GYO’nun otel gelirleri 6 ayda 49..
    9. Denizli’de kan donduran olay
    10. Kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra..
    11. Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 2..
    12. (Özel) Karpuz tezgahında çalışarak fen..
    13. ’Sarı altın’a buruk hasat
    14. "23 güvercin çalan" kişi tutuklandı
    15. Piyasa güne artı rezervle başladı
    16. Kelebeklerin ölüm dansı festivale..
    17. Üzümcünün gözü kulağı fiyat..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu,..
    19. İran tankeri, Suudi Arabistan..
    20. Tekirdağ’da tarihi eser operasyonunda..
    21. Galatasaray'ın satış listesine koyduğu..
    22. Çuvalla 23 güvercin çaldı tutuklandı
    23. Emetspor’a özel ödülü
    24. Borsa güne yükselişle başladı
    25. Dolar/TL, 5,7190 seviyesinden işlem..
    26. 3O yıldır tahta kaşık, çatal, kevgir..
    27. Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou 'tamam'..
    28. Türkiye’nin kispetleri Samsun’dan
    29. İran'a ait petrol tankeri Suudi..
    30. Nicolas Maduro ABD ile görüştüklerini..
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın yönetmeliği yürürlüğe girdi
    Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın yönetmeliği yürürlüğe girdi

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!