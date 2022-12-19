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Dünya Sarhoş rahip kaza yaptı: 3 yaralı
Dünya

Sarhoş rahip kaza yaptı: 3 yaralı

Polonya'da sarhoş rahip, karşı şeride geçerek ters yönden gelen araca çarptı. Kazada karşı araçta bulunan 3 kişi yaralanırken olay yerinden kaçmaya çalışan rahibin ehliyetine el konulduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 17:41:00 -
Sarhoş rahip kaza yaptı: 3 yaralı

Polonya'nın kuzeydoğusundaki Pisz kasabasına bağlı Drgaly köyü yakınlarında bir sürücü karşı şeride geçerek ters yönden gelen bir araçla çarpıştı.

Polisten yapılan açıklamada, kazada sürücünün çarptığı araçta bulunan 6 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk ile şoförün yaralandığı belirtildi.

Kazaya neden olan sürücünün olay yerinden kaçmaya çalıştığı ancak başka bir sürücü tarafından durdurulduğu ifade edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde sürücünün 3 promile yakın alkollü olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede sürücünün bir kilisede rahip olduğu ortaya çıktı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken ismi açıklanmayan 48 yaşındaki rahibin ehliyetine ve aracına el konuldu. Gözaltına alınan rahip savcılık tarafından 10 bin zloti (yaklaşık 2 bin 137 euro) kefalet ödeme, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Kazanın ardından kilisenin bağlı olduğu Elk Psikoposluğu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu olayın kendileri için üzücü olduğu, alkollü araç kullanan her sürücünün kınanması gerektiği, bunu bir rahibin yapmış olmasının ise ayrı bir skandal olduğu belirtildi.

Hastanede tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi.

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