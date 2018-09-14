0553 313 94 23

Şarbon artmadı, azaldı

Kamuoyunda endişeye sebeb olan şarbon krizine yönelik Akit’e değerlendirmede bulunan TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Şarbonun dışardan gelen hayvanlarda değil ülkemize ait bir hastalık olduğu anlaşıldı. Buradaki amaç tabii ki iktidar partisini zedelemek. Daha ilginç olanı ise şarbonun arttığı yönünde söylentilerdir. Tam tersine şarbon artmadı, azaldı” dedi.

14 Eylül 2018 Cuma 12:02
Şarbon artmadı, azaldı

 Ertuğrul Şahan  Ankara  Kamuoyunda endişeye neden olan şarbon krizine yönelik Akit’e konuşan TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı AK Parti  Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Bu hastalık buranın bir bakterisinden kaynaklandı. Yapılan araştırmalar sonucunda bakterinin orjinal bölgesi bulundu. Bakterinin yerinin de Kırıkkale, Ankara olduğu görülüyor” dedi.  

“ŞARBON ARTMADI AZALDI”

Şarbonun ülkemizde şu anda yaygarası yapılan bir salgın olarak görüldüğünün altını çizen Yunus Kılıç, “Şarbon aslında Türkiye’de görülen bir bakteri hastalığıdır. Bununla ilgili yıllardır süren çalışmaları var. Gerekli aşılar düzenli yapılır, hastalık görülen bölgeler karantina altına alınır, hayvanlar karantina altına alınır ve aşılanır. Daha ilginç olanı ise şarbonun arttığı yönünde söyletilerdir. Tam tersine şarbon artmadı, azaldı. Daha önce şarbonun kaynağı 50’nin üzerindeyken şimdi 18’in altında. Bu kadar ses neden çıkıyor? İthal edilen hayvanların bekletildiği istasyonda meydana geldiği için hemen muhalefet olundu. Kamuoyundaki korkunun diğer bir sebebi de şarbonu bilmeyenler, bu mikrop sanki ülkeyi kasıp kavuracak ve büyük salgınlar olacakmış gibi bir yaygara koparanlardır” diye konuştu.

“BAKTERİNİN ORİJİNAL BÖLGESİ BULUNDU”

“Şarbonun dışardan gelen hayvanlarda değil de ülkemize ait bir hastalık olduğu anlaşıldı” diyen Kılıç, “Bu hastalık buranın bir bakterisinden kaynaklandı. Yapılan araştırmalar sonucunda bakterinin orijinal bölgesi bulundu. Bakterinin yeri de Kırıkkale ve Ankara olduğu görülüyor. Zaten bu bakteri ilk Gölbaşı’nda görüldü. Öncelikle gelen hayvanlar orda barındırıldı. Tabii bu hastalık şu şekilde yayılmış olabilir. Bir kişi şarbonlu bir hayvanın sıvısını ya da kemiklerini o bölgeye atmıştır. Bu hastalık 50 yıl toprakta barınabilir. Bu sayede orada beslenen hayvanlara bulaşmış olabilir. Brezilya’dan gelen hayvanlardan gelmiş olsaydı aynı gemideki bütün hayvanlar telef olurdu” şeklinde bilgi verdi.

FIRSATÇILAR İŞBAŞINDA!

Kılıç şöyle devam etti: “Özellikle bu olayın Kurban Bayramı’na denk gelmesini fırsat bilenler etle ilişkisi olan vatandaşlarımızın yüreğine korku salmayı başardılar. Buradaki amaç tabii ki iktidar partisini zedelemek ve Tarım Bakanımızı yıldırmaktı. Ama ülke insanına bu korkuyu yaşatmak kimsenin hakkı değildi. Biz sadece ithalat yapan bir ülke değil aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında ihracat yapan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu konuyu gündeme getirerek insanların içine korku salarak ülkenin dünyaya yaptığı ticareti de baltalamış oluyorsun. Bu konuyu siyaset yapmak için kullananlar ülkeye ne kadar zarar verdiğinin farkında değiller. Ben burdan onlara sesleniyorum. Şarbon Türkiye’de kontrol altında tutulan ama var olan bir hastalıktır.”

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI”

Şarbon hastalığının kontrol altında olduğunu kaydeden Kılıç, “Özellikle Kurban Bayram’ında kesilen hayvanların etlerini yemeyin, hepsinde şarbon vardır gibi korkulardan uzak olsunlar. Çünkü şarbonun, aynı zamanda vatandaş tarafından bile anlaşılabileceği görüntü kesim anında ortaya çıkar. Kesilen hayvanın kanı bir türlü pıhtılaşmıyorsa, etten sürekli bir sıvı akıntısı varsa, rengi koyulaşmaya kahverengileşmeye başladıysa vatandaş zaten şüphelenir. Şarbon şu anda spekülatif olarak abartılmıştır. Büyük bir salgın varmış gibi Türkiye’ye büyük bir korku yaşatılmak isteniyor. Vatandaşlar, korkmasınlar bakanlık gereken tedbirleri almıştır. Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli konuyu yakından takip ediyor. Titiz davranıyor; gerekli bilgileri de kamuoyu ile paylaşarak halkı bilgilendiriyor. Vatandaşlarımız yine de anlattığım bulgularla karşılaşmışlarsa bu durumu da tarım il müdürlüklerine, sağlık il müdürlüklerine bildirsinler” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 12:02
  1. Kırıkkale
  2. Kars
  3. Ankara
  4. Prof. Dr. Yunus Kılıç
  5. TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı
  6. şarbon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu açıkladı! Erdoğan- Putin zirvesinde tarih belli oldu
    1. Çavuşoğlu açıkladı! Erdoğan- Putin..
    2. İYİ Parti Ankara il başkanı kim oldu?
    3. Ayasofya neden ibadet açılmalı? Murat..
    4. Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi..
    5. İYİ Parti il başkanları kimler oldu?
    6. Erdoğan'dan 'İttifak' açıklaması: Olur..
    7. AYM milyonlarca Müslümanın talebini..
    8. YKS 2018 ek yerleştirme nasıl yapılacak?
    9. Dr. Yavuz Dizdar: Ülkemizin şarbon..
    10. ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih..
    11. Ankara cuma namaz saat kaçta?
    12. İstanbul cuma namazı saati kaçta..
    13. Tekbir getirdik kurşun sıktılar
    14. Doğalgaz verilecek ilçeler hangileri?
    15. İdlib’de ateşkes sağlanıyor mu?
    16. Kosova’daki FETÖ okullarına yargı kıyağı
    17. Bu fuara gelip de gurur duymamak..
    18. Kilidi ‘Başkan’ çözer
    19. Şarbon artmadı, azaldı
    20. Erdoğan: Ani Baskınlar yapılacak!
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem