Ertuğrul Şahan Ankara Kamuoyunda endişeye neden olan şarbon krizine yönelik Akit’e konuşan TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Bu hastalık buranın bir bakterisinden kaynaklandı. Yapılan araştırmalar sonucunda bakterinin orjinal bölgesi bulundu. Bakterinin yerinin de Kırıkkale, Ankara olduğu görülüyor” dedi.

“ŞARBON ARTMADI AZALDI”

Şarbonun ülkemizde şu anda yaygarası yapılan bir salgın olarak görüldüğünün altını çizen Yunus Kılıç, “Şarbon aslında Türkiye’de görülen bir bakteri hastalığıdır. Bununla ilgili yıllardır süren çalışmaları var. Gerekli aşılar düzenli yapılır, hastalık görülen bölgeler karantina altına alınır, hayvanlar karantina altına alınır ve aşılanır. Daha ilginç olanı ise şarbonun arttığı yönünde söyletilerdir. Tam tersine şarbon artmadı, azaldı. Daha önce şarbonun kaynağı 50’nin üzerindeyken şimdi 18’in altında. Bu kadar ses neden çıkıyor? İthal edilen hayvanların bekletildiği istasyonda meydana geldiği için hemen muhalefet olundu. Kamuoyundaki korkunun diğer bir sebebi de şarbonu bilmeyenler, bu mikrop sanki ülkeyi kasıp kavuracak ve büyük salgınlar olacakmış gibi bir yaygara koparanlardır” diye konuştu.

“BAKTERİNİN ORİJİNAL BÖLGESİ BULUNDU”

“Şarbonun dışardan gelen hayvanlarda değil de ülkemize ait bir hastalık olduğu anlaşıldı” diyen Kılıç, “Bu hastalık buranın bir bakterisinden kaynaklandı. Yapılan araştırmalar sonucunda bakterinin orijinal bölgesi bulundu. Bakterinin yeri de Kırıkkale ve Ankara olduğu görülüyor. Zaten bu bakteri ilk Gölbaşı’nda görüldü. Öncelikle gelen hayvanlar orda barındırıldı. Tabii bu hastalık şu şekilde yayılmış olabilir. Bir kişi şarbonlu bir hayvanın sıvısını ya da kemiklerini o bölgeye atmıştır. Bu hastalık 50 yıl toprakta barınabilir. Bu sayede orada beslenen hayvanlara bulaşmış olabilir. Brezilya’dan gelen hayvanlardan gelmiş olsaydı aynı gemideki bütün hayvanlar telef olurdu” şeklinde bilgi verdi.

FIRSATÇILAR İŞBAŞINDA!

Kılıç şöyle devam etti: “Özellikle bu olayın Kurban Bayramı’na denk gelmesini fırsat bilenler etle ilişkisi olan vatandaşlarımızın yüreğine korku salmayı başardılar. Buradaki amaç tabii ki iktidar partisini zedelemek ve Tarım Bakanımızı yıldırmaktı. Ama ülke insanına bu korkuyu yaşatmak kimsenin hakkı değildi. Biz sadece ithalat yapan bir ülke değil aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında ihracat yapan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu konuyu gündeme getirerek insanların içine korku salarak ülkenin dünyaya yaptığı ticareti de baltalamış oluyorsun. Bu konuyu siyaset yapmak için kullananlar ülkeye ne kadar zarar verdiğinin farkında değiller. Ben burdan onlara sesleniyorum. Şarbon Türkiye’de kontrol altında tutulan ama var olan bir hastalıktır.”

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI”

Şarbon hastalığının kontrol altında olduğunu kaydeden Kılıç, “Özellikle Kurban Bayram’ında kesilen hayvanların etlerini yemeyin, hepsinde şarbon vardır gibi korkulardan uzak olsunlar. Çünkü şarbonun, aynı zamanda vatandaş tarafından bile anlaşılabileceği görüntü kesim anında ortaya çıkar. Kesilen hayvanın kanı bir türlü pıhtılaşmıyorsa, etten sürekli bir sıvı akıntısı varsa, rengi koyulaşmaya kahverengileşmeye başladıysa vatandaş zaten şüphelenir. Şarbon şu anda spekülatif olarak abartılmıştır. Büyük bir salgın varmış gibi Türkiye’ye büyük bir korku yaşatılmak isteniyor. Vatandaşlar, korkmasınlar bakanlık gereken tedbirleri almıştır. Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli konuyu yakından takip ediyor. Titiz davranıyor; gerekli bilgileri de kamuoyu ile paylaşarak halkı bilgilendiriyor. Vatandaşlarımız yine de anlattığım bulgularla karşılaşmışlarsa bu durumu da tarım il müdürlüklerine, sağlık il müdürlüklerine bildirsinler” şeklinde konuştu.