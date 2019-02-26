0553 313 94 23

Sarayköy'ün son Kore gazisi vefat etti

Denizli'nin Saraköy ilçesinde yaşayan son Kore Gazisi Hüseyin Atagün, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

26 Şubat 2019 Salı 18:53
Sarayköy'ün son Kore gazisi vefat etti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan son Kore gazisi Hüseyin Atagün (87) geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etti.

Sarayköy ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Hüseyin Atagün, dün yaşadığı evde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atagün, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atagün'ün ilçede yaşayan son Kore gazisi olduğunu belirten Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Tepeköy Mahallesi'nde ikamet eden ilçemizin son Kore gazisi Hüseyin Atagün'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. İlçemizin ve aziz milletimizin başı sağolsun" dedi. Öte yandan Atagün, geçen yıl 20 Aralık'ta, evine gelip kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 2 kişi tarafından 20 bin lira dolandırılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:53
  1. Denizli
  2. Sarayköy
  3. Kore Gazisi
  4. Hüseyin Atagün
  5. kalp krizi
  6. vefat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reyhanlı’daki terör saldırısı davası ertelendi
    1. Reyhanlı’daki terör saldırısı davası..
    2. Sudan'da OHAL savcılıkları kurulacak
    3. "Onurumuz, gururumuz için oynadık"
    4. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz..
    5. Samsun’da gasp iddiasına adli kontrol
    6. Adıyaman'da iş kazası: 1 ölü
    7. Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü
    8. GÜNCELLEME - İş yeri sahibinden..
    9. "Hocalı'da planlı, programlı, kamera..
    10. Uluslararası Af Örgütü'nden Fas'a "Rif..
    11. Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
    12. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    13. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    14. Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan 2..
    15. Şenol Güneş: "İstifa iddiaları tamamen..
    16. TRT'deki FETÖ yapılanması davasında..
    17. Sedanur’un davası Yozgat’ta görülecek
    18. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı..
    19. Macron'dan sarı yeleklilere suçlama
    20. Hocalı katliamının 27. yılı
    21. İmamoğlu, Birinci ailesinin tek göz..
    22. Yarın İstanbul'da kar yağacak mı? 27..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan’da..
    24. Mısır'daki idamlara tepki
    25. "İhanet şebekelerine asla fırsat..
    26. Mısır'daki idamlara tepki
    27. Mısır'daki idamlara tepki
    28. Pakistan Dışişleri Bakanı ABD'li..
    29. İl Emniyet Müdürü'nden bekçilere flaş..
    30. CHP Grup Başkanvekili Altay, Bartın'da
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!