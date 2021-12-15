Saray sarması tarifi, nasıl yapılır?
Ev yapımı kakaolu muhallebi ile Hindistan cevizinin bir araya gelmesiyle oluşan bu tarife bayılacaksınız
Yapımı oldukça kolay olan sultan sarması, sütlü tatlı sevenler bayılarak tüketeceği bir tarif.
Sultan sarması (Saray Sarması) nasıl yapılır?
Muhallebisi için malzemeler:
- 1 lt süt
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı şeker
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilin
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Altına sermek için:
- Hindistan cevizi
İçi için:
- 1 kutu krem şanti
- 1 su bardağı süt (krem şanti için)
Saray Sarması nasıl yapılır?
Yapılışı
Muhallebisi için Süt, un, şeker, kakao bir tencerede iyice karıştırılır. Ocağın altı orta ateşte devamlı karıştırılır. Göz göz olunca tereyağı ve vanilya eklenir. İyice karıştırılır. Fırın tepsisinin dibine hindistan cevizi serpilir. Daha sonra muhallebi dikkatlice yayılır. Oda sicaklıgına gelmesi beklenir. Sonra muhallebinin uzerine çırpılmış kremsanti sürülür. 1 gece( en az 2-3 saat ) dolapta beklrtin. İstenilen boyutta kesin ve sarın.