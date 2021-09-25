Saray helvası tarifi

Saraylardan günümüze kadar gelen, sıkıştırılmış pişmaniye diye de bilinen harika bir tatlı tarifi.

Malzemeler

2 Buçuk su bardağı un

120 gr tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

Üzerine antep fıstığı

Yapılışı

Teflon bir tencereye, yağsız şekilde, unu döküyoruz ve hafif ateşte 25 veya 30 dakika kavuruyoruz. Önemli olan şey unun kesinlikle pembeleşmemesi olmalı.

Kavurduğumuz unu sonrasında ateşten alıyoruz ve biraz soğumasını bekliyoruz. Ilıdığında pudra şekerini üzerine dökerek ikisini de miksliyoruz.

Tereyağını çok yakmadan tavada eriterek üzerine pudra şekerli unu atıyoruz. Un iyice tereyağıyla nemlenene kadar elimizle iyice yoğuruyoruz.

Bir borcamın tabanını yağlayın. Karışımı bastırarak bütün borcama yayacak şekilde düzenliyoruz.

Helvayı dağılmaması için hafifçe baklava dilimi şeklinde keserek buzdolabına koyuyoruz.

1 saat sonra dolaptan çıkarıp, üzerini sıkıca kapatıp bir daha dolaba yerleştiriyoruz. Bir gece boyunca dolapta bekletiyoruz.

Ertesi gün donmuş olan helvanın üstüne antep fıstığı ya da fındık serperek servis ediyoruz. Afiyet olsun.