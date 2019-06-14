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Sararan dişler gülmeyi engelliyor

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, sararan dişlerin gülmeyi engellediğini söyledi.

14 Haziran 2019 Cuma 10:51
Sararan dişler gülmeyi engelliyor

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, sararan dişlerin gülmeyi engellediğini söyledi.


“Yaz geldi, sahil kum güneş ve tabi ki bitmeyen fotoğraflar ve selfie’ler. Ya selfie çektirirken dişleriniz sarı çıkarsa? Tabi ki telefon uygulamaları dişlerinizi beyazlatıyor ama gerçekte maalesef böyle bir şansınız yok” diyen Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Kısa yoldan çözmek için de dişlerinizi Karbonat ve tuz ile ovmaktan vazgeçin. Diş beyazlatma işlemi için bir engeliniz yok” dedi.


Gelişimi tamamlamış herkesin diş beyazlatma işlemini yaptırabileceğini dile getiren Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Diş beyazlatma işlemi profesyonel bir şekilde hekiminiz tarafından yapılmasını öneriyoruz. Diş beyazlatma işlemi dişlere zarar verir, kanser yapar gibi tuhaf yazıları bir kenara itebilirsiniz. Böyle bir araştırma olmadığından zararlı demek doğru olmaz. Dişlerinizi Hem ofiste ( hekim tarafından) hem de ev de kendiniz beyazlatabilirsiniz. Bunun için doğru tedavi hakkında hekiminize gidip fikir almak en iyisi. Dişleriniz birkaç ton açılır ve eski haline hiçbir zaman geri dönmez. Kozmetiklerde satılan beyazlatıcı jelleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ya profesyonel bir beyazlatma yaptırın ya da hiç yaptırmayın” diye konuştu.


Dişlerinizi beyazlatırken uygun diyetler yapmakta fayda olduğunu kaydeden Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Diş beyazlatması sırasında renklendirici ve şekerli gazlı içecekler tüketmemeniz, çay kahve ve sigara kullanımını minimuma indirmeniz istenir. Ne kadar iyi diyet, o kadar beyaz diş.


Dişleriniz sizin bir takınız. Güzel takılar güzel şans getirir. Siz de dişlerinizi beyazlatmak için diş hekiminize başvurun. Telefondaki uygulamayı silin, dişleriniz artık daha beyaz.”

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:51
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