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Kadın - Aile Sararan bardaklar nasıl temizlenir? Yer aldığı destekle kadın işlerine 3 kat daha yardım ediyor, pırıl pırıl yapıyor
Kadın - Aile

Sararan bardaklar nasıl temizlenir? Yer aldığı destekle kadın işlerine 3 kat daha yardım ediyor, pırıl pırıl yapıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-03 22:17:00 - 2023-09-03 22:18:50
Sararan bardaklar nasıl temizlenir? Yer aldığı destekle kadın işlerine 3 kat daha yardım ediyor, pırıl pırıl yapıyor

Belki de mutfakta en çok kullandığımız eşyaların başında gelen çay bardakları zamanla sararır ve eski, kirli bir görünüme kavuşur. Böylesi durumlarda çay bardaklarınızı atmanıza hiç gerek yok. Zira ilk aldığınız hale döndürmeniz tahmin ettiğinizden daha basit. Nasıl mı?

Bunun için size 3 ayrı yöntem vereceğiz ama siz evinizde hangi malzemeler varsa o yöntemi tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemi sadece çay bardaklarınıza değil diğer sararan bardaklarınız içinde uygulayabilirsiniz.

1. Çamaşır Suyu ile Bardak Sarılığı Temizleme

Çamaşır suyu kimyasal olduğundan bu yöntemi çok sık uygulamayın aradan en az 3 ay geçerse daha iyi olur. Bardakları çamaşır suyuna yatırın ve 3 saat bekleyin. 3 saatin ardından bulaşık süngerinin sarı tarafıyla ovun daha sonra bol suyla durulayın.

2. Karbonat ile Bardak Sarılığı Temizleme

Sirke ve su ile bir karışım hazırlayın ve bardakları içinde 15 dakika bekletin. Ardından karbonatla birlikte bardakları ovun. Ovduğunuz bardakları bir gece boyunca bu şekilde bekletiyoruz. Ertesi gün bulaşık makinesinde yıkayın. Sonuç ne mi? Pırıl pırıl bardaklar…
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3. Sirke ile Bardak Sarılığı Temizleme

Sirkenin birçok faydası olduğu gibi asitli olması sebebiyle bardaktaki kiri ve sarılığı da derinlemesine temizleme özelliğine sahiptir. Sararan bardakları beyaz sirke ile güzelce ıslattıktan sonra içine biraz kaya tuzu koyun ve 5 saat bekleyin. Daha sonra çamaşır makinesi ile veya elde bol su ile durulayın.

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