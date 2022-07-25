Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti
Samsun’un Bafra ilçesinde şarampole yuvarlanan araçta yangın çıktı. Sürücü yanarak hayatını kaybetti.
Samsun’un Bafra ilçesinde şarampole yuvarlanan araçta yangın çıktı. Sürücü yanarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şahinkaya Mahallesi’nde Ahmet Topuz (72) idaresindeki 55 YD 108 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.
Yanarak hayatını kaybetti
Kaza sonrası araçta yangın çıkarken, sürücü yanarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.