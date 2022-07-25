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Yerel Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti
Yerel

Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde şarampole yuvarlanan araçta yangın çıktı. Sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 22:56:00 -
Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde şarampole yuvarlanan araçta yangın çıktı. Sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şahinkaya Mahallesi’nde Ahmet Topuz (72) idaresindeki 55 YD 108 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Yanarak hayatını kaybetti

Kaza sonrası araçta yangın çıkarken, sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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