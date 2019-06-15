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Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde, şarampole devrilen traktörün Afgan uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:55
Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Fevziye Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu kişinin kullandığı 42 GF 187 plakalı traktör şarampole devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:55
  1. Konya'nın Kulu ilçesi
  2. Kulu
  3. Fevziye Mahallesi
  4. Kulu Devlet Hastanesi

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