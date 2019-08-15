0553 313 94 23

Şarampole devrilen iş makinesi alev aldı: 1 yaralı

Kayseri’de şarampole devrilerek alev alan iş makinesinin sürücüsü, son anda araçtan çıktı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
Şarampole devrilen iş makinesi alev aldı: 1 yaralı

Kayseri’de şarampole devrilerek alev alan iş makinesinin sürücüsü, son anda araçtan çıktı. Yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.


Kaza, Kayseri-Malatya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyeye giden iş makinesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ardından alev alan iş makinesindeki sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş makinesinde çıkan yangını söndürürken, kazada yaralanan sürücüde ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore ile Güney Kore birleşecek mi?
    1. Kuzey Kore ile Güney Kore birleşecek mi?
    2. Yatırımcının en sağlam rotası altın..
    3. Beşiktaş sezona iyi başlıyor
    4. Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı..
    5. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki..
    6. Hindistan Başbakanı Modi: Keşmir'in..
    7. Şarampole devrilen iş makinesi alev..
    8. Kültepe’de kazı çalışmaları aksadı
    9. Atık yağlar yağ bidonlarına
    10. Cennet’ül Baki’ye ziyaretçi akını
    11. Suriyeli Muhammed, protez eline kavuştu
    12. "Fantezi Futbol Passo" uygulaması..
    13. Turkcell kopilot ile güvenli sürüş
    14. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    15. Galatasaray'ın lig rekorları
    16. Lösemi hastası Ahmet Eren'in..
    17. Fener Rum Patriği Bartholomeos..
    18. TDV Moritanya'da 50 bin ihtiyaç..
    19. "Afetlere karşı bilinçli olmak..
    20. 150 yıllık "Ata" tohumları için harman..
    21. İznik'te yaban mersininin kilogramı 30..
    22. "Gökkuşağı Tepeleri" yabancı..
    23. Dokuzuncu kattan düşen işçi öldü
    24. Diş taşlarından 2 bin 750 yıl önceki..
    25. Özel mesleki ve teknik eğitime..
    26. Kanser ilacı fabrikası kurarken..
    27. Başkan Dündar fırıncılarla buluştu
    28. Galatasaray kupayla kapattı, kupayla..
    29. Alanyaspor'da transfer
    30. Salvini'den Open Arms'a bir yasak daha
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu