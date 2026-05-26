“Saraçhane bülbülleri” parayla ötüyormuş! Fondaşların sarı zarfı açıldı

ÇINAR DEMİR ANKARA

Butlan kararıyla CHP Genel Merkezi Özgür Özel ve ekibinden arındırılırken, bunların sarı zarflı gazeteci listesiyle kamuoyu oluşturma gayretine girdiği ortaya çıktı. Genel Merkez’in 10. Katında “Medya buluşmaları” adı altında yürütülen bütçelendirmelerin Burhanettin Bulut ve Yavuz Oğhan eliyle yürütüldüğü belirtiliyor.

İŞTE O FONDAŞLAR

CHP’nin medya buluşmasına ilişkin yayınladığı bültende “İletişim Başkanlığı en büyük sansür merkezi”, “Ülke otosansür iklimine hapsedildi”, “Gazeteciler taraftır” gibi ifadeler dikkat çekti. Fonlanan gazeteciler listesinde ise; Ahmet Hilmi Hacaloğlu, Bahadır Özgür, Bora Tüfekli, Canan Kaya, Deniz Zeyrek, Emin Çapa, Gülşah İnce, Hilal Köylü, İbrahim Kahveci, İsmail Küçükkaya, Kıvanç El, Murat Ağırel, Nevşin Mengü, Özlem Akarsu, Seda Selek, Serap Belovacıklı, Sertaç Eş, Tuncay Özkan, Ünsal Ünlü, Yıldız Yazıcıoğlu gibi isimler dikkat çekti. Yayın organlarından Halk TV’nin 14 milyon, Cumhuriyet’in 4 milyon, Birgün’ün 2.5 milyon, Sözcü’nün ise 8 milyon lira aldığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarından Solcu aylık 350 bin, Aykırı 300, Muhbir 250, Politiktürk 100, Siyah Şerit 400, Boşuna Tıklama 350 ve BPT’nin ise 400 bin lira ödeme aldığı da gelen bilgiler arasında.

AYDA 46 MİLYON TL

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş, konuya ilişkin olarak, şunları söylemişti: “Her gün hepimize ahlaksızca küfürler eden, sözlerimizi çarpıtan ve hedef haline getiren sözde haber sitesi görünümlü troll hesapların her biri ayda 300 bin TL alıyormuş genel merkezden. Bir TV’ye ayda 14 milyon Diğerine 8 milyon Bir gazeteye 4, bir diğerine ise 2.5 milyon ödeniyormuş. Bu işlere ayda 46 milyon TL ayrılmış… Sana bana küfredip tetikçilik yapsınlar diye.”

Akit’e konuşan Gazeteci Yazar Mehmet Fırat da şunları söyledi: “Sarı zarflar havada uçuşurken neden yer yerinden oynasın ki? Şimdi bunlar utanacaklar mı? Hayır. Namusları aldıkları para kadar olan yazarlar! Dün postal yalarlardı bugün de başka birsey yalıyorlar! Ele geçirdikleri imkânları bu şekilde istismar ediyorlar. Sonuna kadar hesaplaşacağız.”

TAM BİR REZİLLİK

Hodri Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasret Yıldırım da şu tepkiyi gösterdi: “İstanbul nimet, nimet diyen Türkiye nimet, nimet demeliymiş. Hazine yardımından yapılan fonlama bir rezilliktir. Bu Millî Mücâdeleye destek mâhiyetinde Müslümanların gönderdiği parayla, İş Bankası’nı kurup ortağı olan bir partinin Ali-Cengiz oyunundan bir parça. Altı Oklu Parti, yolsuz parti hâline dönerken ilkeleri de; Fonculuk, Grupçuluk, Zarfçılık, Kameracılık, Metresçilik, Parmakçılık olmuş.”