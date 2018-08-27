Saplantılı Kemalist İlahiyatçı Malazgirt zaferine dil uzattı!

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Kemalist söylemleri ile bilinen İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, Anadolu kapılarının Türklere açıldığı ve Anadolu’nun günümüze kadar Türk yurdu olarak kalmasını sağlayan 1071 Malazgirt Zaferi ile ilgili küstah sözler sarf etti.

MALAZGİRT ZAFERİNDEN RAHATSIZ OLDU!

Sultan Alparslan’ın öndeliğindeki Müslümanların 1071 yılında Malazgirt ovasında haçlı Bizans’a karşı kazandığı şanlı zafer ile Bizans’ın hezimete uğrayarak Anadolu topraklarının İslam toprağına dönüştüğünü unutan Kılıç, kendince zafer kutlamalarına gölge düşürmeye çalıştı.

Twitter hesabından skandal paylaşımlarda bulunan kemalist ilahiyatçı Kılıç, Sultan Alparslan’ın ordusunda hristiyan Türklerinde bulunduğunu iddia ederek Malazgirt zaferinin İslamlaştırılmayacağını savundu.

SAPLANTILI KEMALİST!

Kılıç, yaptığı paylaşımlarda Malazgirt zaferinden neden bu kadar rahatsız olduğunu da istemeden belli etti. Saplantılı kemalist düşünceleri ile bilinen Kılıç, 1071 Malazgirt kutlamalarının 1922 Büyük Taarruz zaferini gölgelemek için yapıldığını iddia edecek kadar ilginç fikirler üretti.

İşte Kılıç’ın trajikomik o hezeyanları;

“Evet, söylediklerimiz beyin mahsulü... 1071 deyip de 1922 diyemeyenlere yapılan bir uyarı bu! 1922 diyenler zaten 1071 diyor. Sırf Atatürk'ü gölgelemek için sadece 1071'den bahseden halk düşmanlarına hitaben yazıyoruz.

Malazgirt üzerinden İslamcılık üretmek saçmalıktır. Zira hem Alparslan'ın ordusundaki Türkmenlerin çoğu hala Gök Tengrici idi hem de Bizans ordusundaki Uz ve Peçenek Türkleri Türkçe konuşan askerleri görünce saf değiştirip Selçuklu ordusuna katıldı. Savaş bu sayede kazanıldı. Yazmayı unutmuşum; Uz ve Peçenek Türkleri Hristiyandı.

Ey AKP'liler! Eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı kutlayacağınız bir Malazgirt bile kalmayacaktı. Atatürk'ü gölgelemek için yaptıklarınız edep ve haya sınırlarını aşıyor. Daima söylüyorum; bütün bir Türk tarihi bir yana Atatürk bir yana...”