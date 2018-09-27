Sapkınlık yuvası sözde "cami"yi kuran isim Erdoğan'ı protesto edecekmiş!

FETÖ’cü olduğu idda edilen ve Almanya’nın başkenti Berlin’de açılan İslam’ın değerlerine tamamen ters olan sözde caminin kurucusu Seyran Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya gelişini protesto etmek için Berlin’de düzenlecek gösterilere katılacağını söyledi.

SÖZDE CAMİ ÖZDE ŞER YUVASI!

Ateş’in Berlin’de kurduğu ‘Mescid-i Dırar’ misali sözde camide kadınlar ve erkekler yanyana namaz kılıyor. St. Johannis Protestan Kilisesi’nin çatısı altında kurulan sözde camide kadınların namaz kılarken başını örtme zorunluluğu da bulunmuyor ve camiye burka ve peçe takanlar alınmıyor. Sözde camide ayrıca bir Cem Evi, akademik araştırma merkezi ve LGBT’li eşcinsel sapkınlar için özel mekanlar bulunuyor.

İSLAM’IN DEĞERLERİNDEN UZAK!

İslam dinini ve ve Müslümanların itikadını bozmaya yönelik açıldığı düşünülen sözde “cami” Müslümanların büyük tepkisini çekmişti. İslam’ın değerleri ile bağdaşmayacak şekilde “cami” adı altında kurulan mekanda dinin değerleri ile adeta alay edilerek FETÖ’nün “dinlerarası diyalog” sapkın fikrine uygun uygulamalar yapılıyor. FETÖ’cü olduğu iddia edilen Ateş ise, hakkındaki iddiaları reddederek “FETÖ”cü değilim. 2014 senesinde Türkçe olimpiyatlarında ödül aldığım doğrudur” demişti.

ERDOĞAN’I PROTESTO EDECEKMİŞ!

Seyran Ateş, Alman DW'ye yazı yazarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretine tepki gösterdi. Erdoğan onuruna düzenlenen yemekte olmayacağını söyleyen Ateş, protesto gösterilerine katılacağını da açıkladı.

Sapkınlık evine 'cami' dediler! İşte FETÖ kilisesi...

MESCİD-İ DIRAR NEDİR?

Mescid-i Dırar, Peygamber Efendimiz S.A.V döneminde, Hz. Peygamber'in uygulamalarını beğenmeyen "Münafıkların" Müslümanları bölmek ve birliğini bozmak için Mescid-i Nebevi'ye karşı açtıkları sözde Mesciddir. Müslümanlara zarar verme amacıyla yapıldığı için Kur'an'da Mescid-i Dırâr olarak nitelenmiş ve daha sonra bu adla anılmıştır. Münafıkların açmış olduğu bu sözde mescid, ilgili Kur'an ayetinin nazil olmasıyla birlikte bizzat Peygamber Efendimiz tarafından yıkılmıştı. Hz. Peygamber, münafıkların amacını bildiren vahiy üzerine bu mescidi yaktırarak Müslümanlar arasında fitne kaynağı olmasına izin vermemiştir.