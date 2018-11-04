Sapkınlık müptelası sözde yazardan 'oha' dedirten rezalet cümleler!

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Hürriyet gazetesine röportaj veren sözde yazar olan Cezmi Ersöz adlı şahıs, toplumun değeleri ile alay edercesine sapkın fikirlerini alenen savundu. Hürriyet gazetesi de Ersöz’ün, ar damarı çatlamışcasına ifade ettiği sapkın fikirlerini, toplumun milli ve manevi değerlerini gözetmeden, okuyucunun yaş grubunu göz ardı ederek yayınladı.

Ersöz: ‘Eş değiştirme’ Türkiye’de de uygulanmalı!

Milli ve manevi değelerine bağlı Müslüman olan Türk toplumunun hiç bir şekilde kabullenemeyeceği batı sapkınlığını tezahürü olan kirli düşüncelerini Hürriyet gazetesi aracılığıyla kusan Ersöz, 'tabu' ve 'köklü önyargılar'dan dolayı Türk toplumunun ‘sevişmeyi’ bilmediğini iddia etti. Kadın - Erkek ilişkisinde dini ve manevi değelerin çizdiği sınırları 'tabu' ve 'önyargı' olarak niteleyen Ersöz, batı sapkınlığının tezahürü olan 'eş değiştirme' rezaletinin Türkiye’de de uygulanması gerektiğini bunun evliliğin ömrünü uzattığını savundu. Ersöz "İnsanlar Avrupa’ya gidip geliyor. İki ay yurtdışında kalıp çok şey öğrenebiliyor. Mesela swinger (eş değiştirme) ilişkiler; her yerde barları var. Özellikle eğitim seviyesi yüksek eşler hafta sonları o tip yerlere gidiyorlar. Bence sorun yok. Eşler buna müsaitse, bu tip ilişkiler evliliğin ömrünü uzatabilir" diye konuştu.

Milli ve manevi değerleri hedef aldı!

Batı sapkınlığının müptelası olmuş Ersöz 'grup seks' sapkınlığını da yaptığını itiraf etti. Ersöz, Türk halkının sevişmeyi bilmediğini bunun nedeni de milli ve manevi değerlere saldırarak kendince şöyle açıkladı; "Yüzyıllardır bilinçaltımıza kazınan tabular ve köklü önyargılar var. Erkekler hâlâ kadınları ikiye ayırıyor: Sevişilecek kadınlar ve evlenilecek kadınlar."

Vatandaş tepkili

Hürriyet gazetesinin utanmadan sıkılmadan yayınladığı röportaj büyük tepki çekerken, toplum ahlakını dinamitlemeye yönelik bu skandal cümleler konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir işlem başlatıp başlatmayacağı merak konusu. Televizyonlarda içki, sigara, cinsellik içeren yayınların yapılması sansürlendiği gibi gazete ve dergi gibi basın yayın mecralarında da denetimin arttırılması ve toplumun ahlaki yapısının korunması gerektiğini belirten duyarlı vatandaşlar, toplumun değer yargıları hiçe sayılarak yapılan bu tarz yayınlar konusunda devletin yetkili mercilerinin harekete geçmesini istiyor.

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