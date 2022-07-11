Sapkınlığın merkezi Google

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Dünyanın en büyük arama motoru Google’ın, Türk aile ve toplum yapısının ruh kökünü hedef alan LGBTİ sapkınlara yönelik skandal desteği bitmek bilmiyor. Daha önceleri ‘LGBT, gay, gay pride’ gibi sözcükler yazıldığında sayfanın üst kısımlarında gökkuşağı renkleri yerleştirerek örtülü şekilde sapkınlığın propagandasını yapan Google, artık sapkın homolara açıktan destek vermeye başladı.

Sapkın temalar

LGBTİ sapkınlara, her yıl haziran ayında düzenledikleri sözde onur haftası etkinliklerine destek veren ABD’li Google, bu yıl internet tarayıcısı Chrome’da eşcinsellere özel temalar hazırlayıp, Android işletim sistemi için geliştirdiği Google Play’de ise ‘LGBT Gurur Çıkartmaları’ adı altında homolara özel çıkartmalar geliştirdi. Sapkınlığın resmedildiği temaları 1 Haziran’dan itibaren Web Mağazası'nda kullanıcılarının beğenisine sunan Google, rezil görseller için, “Chrome ekibimiz, sekmelerinizin renklerini koordine ederek ve çalışmanın her tür dizüstü ve masaüstü ekranında harika görünmesini sağlayarak bunları Chrome'da sorunsuz bir şekilde birleştirmek için sanatçıların çalışmaları etrafında temalar oluşturdu. Bu koleksiyon, daha canlı ve çeşitli olmaya devam eden LGBTQ+ topluluğunun genişliğinin bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Eşcinsel propaganda

Erkek erkeğe ve kadın kadına yapılan gayri ahlaki fiilin propagandasının yapıldığı Google Play’deki “LGBT Gurur Çıkartmaları” ise rezaletin bu kadarına pes dedirtti. Skandal çıkartmalara yönelik tanıtım metninde, “Yeni LGBT Gurur Çıkartmaları ile kendinizi tamamen ifade edin ve fotoğraflarınızı daha renkli hale getirin. Kim olduğunuzla gurur duyun ve fotoğraflarınızı eşcinsel gurur çıkartmaları ile süsleyerek sergileyin. Bu eşcinsel çıkartmalarını ve lezbiyen aşk çıkartmalarını uygulayarak aşk fotoğraflarına daha fazla renk ve canlılık kazandır. Doğum günü, tatil, düğün ve yıldönümü fotoğraflarınızı düzenlerken gerçek halinizi göstermekten korkmayın. Gökkuşağı bayrağı, bir gökkuşağının renklerinde olan şeritler içeren rengârenk bir bayraktır. Eşcinsel aşk çıkartma koleksiyonumuza göz atın ve sevginin sevgi olduğunu hissedin” şeklinde skandal ifadeler yer aldı. Nüfusunun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu Türkiye’de halktan milyonlarca dolar kazan Google’ın, Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlık hakkında meşru olmayan uygulamalar hazırlaması, ailemizin ve çocuklarımızın nasıl bir LGBTİ propagandasına maruz bırakıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.