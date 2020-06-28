Sapkınlığın çiçek sepeti

Oğuzhan Gültekin Ankara

Çiçek Sepeti isimli alışveriş sitesi, homoları temsil eden ve gökkuşağı renklerinden oluşan ürünleri internet sitesinde cüzi bir miktara satışa çıkararak, her yıl Haziran ayında sözde ‘Onur yürüyüşü’ adı altında ahlaksızlıklarını meşrulaştırmaya çalışan sapkınlara destek verdi.

Manevi değerlerimizi hiçe sayarak, LGBTİ’li sapkınları temsil eden renklerden oluşan ürünleri internet sitesinde cüzi bir miktara satışa çıkaran alışveriş sitesine ise tepki yağdı. İslami değerlere savaş açan sapkın LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender ve İnterseks) anlayışı içerisinde olanlara ilişkin Çiçek Sepeti internet sitesi, çanta ve telefon kılıfı gibi ürünleri cüzi bir miktarda satarak destek çıktı. Söz konusu e-ticaret sitesinde yer alan satışlara tepki gösteren duyarlı vatandaşlar gün geçtikçe ahlak ve değerlerimiz için büyük tehlike arz eden bu ve bunun gibi ticari satışların daha fazla yayılmasını engellemek adına çalışmaların başlatılması gerektiğini ifade ediyorlar.

Sosyal medyada #ciceksepetiboykot diyerek tepkilerini dile getiren vatandaşlar, “LGBT gibi bir sapkınlığı ailelere bulaştırmak isteyen bu zihniyet ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu durum Müslüman bir toplumda kabul edilemez. Biz hakkı söylemekle mükellefiz! Tüm bu meşrulaştırma ve yaygınlaştırma girişimlerine karşıyız! LGBT’yi meşrulaştıranlara karşı mücadele etmek bu günümüzü ve geleceğimizi korumak demektir. Bizler bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz! Süsleyerek, hoş göstermeye çalışarak bu sapkınlığı savunanların hoşuna gitmese de doğru olan budur! @ciceksepeti benim için bitmiştir artık” ifadelerini kullandılar.