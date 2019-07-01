Sapkınlığa arka çıkan CHP-HDP'ye çok sert tepki

Bu yıl 27 nci kez düzenlenen sözde onur yürüyüşüne tepkiler çığ gibi büyüyor. Sapkın LGBT yürüyüşüne destek veren CHP, HDP ve İYİ Partili belediyelere karşı sosyal medyada #AilemizHerŞeyimiz etiketiyle çok sert tepki gösterildi.

Daha önce terör örgütleri DHKP-C ve PKK'ya verdiği destekle büyük tepki toplayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı LGBT'ye destek kampanyasına HDP, CHP ve İYİ Partili belediyeler sosyal medyadan destek vererek arka çıkmıştı. Toplum yapısını dinamitleyen LGBT'li sapkınlara AK Partili ve MHP'li belediyeler sosyal medya üzerinden #AilemizHerŞeyimiz etiketiyle büyük tepki gösterdi. Başlatılan kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından destek yağıyor.

İşte o tepkilerden bazıları;