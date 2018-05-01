Sapkınların hamisi ‘CHP’

Müslüman Anadolu milletinin değerlerine düşmanlıktan vazgeçmeyen CHP yine skandal bir eyleme imza attı. CHP’li İzmir Buca Belediyesi Kent Konseyi Eşitlik Meclisi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Topluluğu tarafından LGBTİ’li ahlaksızların sözde haklarını konuşmak için bir konferans tertipleyecekleri ortaya çıktı. Sapkın etkinliğin 2 Mayıs’ta Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda “LGBTİ+ Temel Kavramlar” başlığıyla gerçekleştirileceği öğrenildi. İlim ve irfan yuvası olması gereken bir üniversitenin LGBTİ’li sapkınların propagandasına alet olması tepki çekti.

CHP’NİN İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLİYORLAR

Sapkınlıklarını ve ahlaksızlıklarını meşrulaştırmak ve Müslüman Türk milletinin aile yapısını dejenere etmek için her türlü provokatif faaliyeti gerçekleştiren sapkınlar boş durmuyor. Alman Vakıfları, AB ülkeleri ve Soros’un kirli paralarıyla beslenen LGBTİ’liler, CHP’nin de siyasal desteğiyle üniversitelerimizde sapkınlıklarını yaymaya çalışıyor. CHP’li İzmir Buca Belediyesi Kent Konseyi Eşitlik Meclisi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Topluluğu skandal bir etkinliğe imza atarak LGBTİ’li ahlaksızların sözde haklarını konuşmak için bir araya geliyor. CHP’nin desteklediği sapkın etkinlik İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 2 Mayıs Çarşamba günü “LGBTİ+ Temel Kavramlar” başlığıyla düzenleneceği öğrenildi.

DEKANLIK KABUL ETTİ

Konu ile ilgili görüştüğümüz İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sekreteri Fatma Çetin, sapkın etkinliğin fakültelerinde yapılacağını kabul ederek, “İnsan hakları topluluğumuzun bir dilekçesi ve topluluk danışmanın onayı ile bir derslik talep etmişler. Dilekçe vermişler. Bizim bilgimiz olmuş. Bir anlamda derslik istemişler ve derslik verilmiş” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELERİ İSTİSMAR EDİYORLAR

Sapkınların çatı kuruluşu olan KAOS GL’nin sayfasında paylaştığı etkinlik, LGBTİ’li ahlaksızların, üniversitelerimizin akademik bağımsızlık hüviyetini ise acımasızca sömürdüğünü gözler önüne serdi. CHP’li Buca Belediyesi’nin desteğini arkasına alan sapkın homoların, ilim ve irfan yuvası akademi kürsülerinden ahlaksızlıklarını haykıracak olması, malum zihniyetin kirliliğini de gözler önüne serdi. Ülkemizin güzide üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, sapkınların sözde haklarını konuşmak için konferans salonunu tahsis etmesi ise, büyük tepki çekti. Söz konusu etkinlik, sapkınların çatı kuruluşu KAOS GL’nin internet sitesinde şu ifadelerle yer aldı: “İzmir Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Topluluğu ve Buca Kent Konseyi Eşitlik Meclisi, LGBTİ+ temel kavramların ve sıkça sorulan soruların konuşulacağı bir etkinlik düzenliyor.”