Sapkınları eleştiren muhtara şok ceza!

Türkiye’de tartışmalı yargı kararlarına bir yenisi daha eklendi. Eşcinsel sapkınların ‘Onur Yürüyüşü’ adlı rezil provokasyonu gerçekleştirdiği gün sosyal medyada yapılan “Kadına özgürlük, sevişiriz cenabet gezeriz. Tayyip sana ne” yazılı ahlak dışı paylaşıma tepki gösteren Mahalle Muhtarı Enver Çatalkaş’a adli para cezası verildiği öğrenildi.

“Cenabet de gezeriz!”

Küfür yobazları tarafından sapkınlığın meşrulaştırılıp, ahlaksızlığa tepkinin suç kapsamına alınmaya çalışıldığı ülkemizde şok bir ceza kararı alındı. İstanbul Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Muhtarı Enver Çatalkaş’ın, sapkınların “Kadına özgürlük, sevişiriz cenabet gezeriz. Tayyip sana ne” yazılı pankart görseline tepki göstermesi dolayısıyla adli para cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Herşey, Muhtar Çatalkaş’ın, LGBT sapkınlarının ‘Onur Yürüyüşü’ adı altındaki provokasyonunun yaşandığı gün sosyal medyada yapılan “Kadına özgürlük, sevişiriz cenabet gezeriz. Tayyip sana ne” yazılı pankart görseline tepkisini koymasıyla başladı. Kendisinin paylaşmadığı görsele yorum olarak tepkisini koyan Muhtar Çatalkaş, “Aman doğurmayın, kesinlikle de karışmayacağız. Ayrıca doğurmamanız için teşvik de vereceğiz. Nesliniz çabuk kurusun da bu millet sizin gibi ahlaksız pisliklerden kurtulsun” ifadelerini sarf etti.

CHP’li dâvâ açtı

Sapkın eylem ve söylemlere karşı ifade özgürlüğünü kullanan Muhtar Enver Çatalkaş, bu sözlerin ardından ceza davasıyla sarsıldı. Çatalkaş’a dönemin CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Rukiye Çinkılıç’ın şikayetiyle dâvâ açıldı. CHP’li Çinkılıç, söz konusu görselin kendilerine ait olduğunu ve “Kadınlar Yaşasın, Yaşasın Kadınlar” ifadesi yer alan pankart yazısının deforme edildiğini savundu. Muhtar Çatalkaş ise “Ben müştekiyi tanımıyorum. Ona hitaben de yazmadım. Twitter’da gördüğüm pankarta yorum yazdım. O pankarttaki sözler montajsa, montajı yapanlara dâvâ açılması gerekir” savunmasını yaptı.

Mahkemeden şok karar

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ayşegül Özcan, CHP’li Çinkılıç’ı haklı bularak Çatalkaş’ın mahkumiyetine karar verdi. Mahkeme, 2019/510 Esas, 2019/1012 Karar No’lu hükmünde, paylaşımı yapan kişi olmayıp sadece ahlaksızlığa tepki göstermiş olmasına rağmen muhtar Çatalkaş’ı 87 gün adli para cezası ile cezalandırarak 1.740 TL ödemesini kararlaştırdı. 8/10/2019 tarihli ceza kararıyla bir kez daha şoka uğrayan Muhtar Çatalkaş, gazetemiz Akit’e yaptığı açıklamada haksızlığa uğradığını belirtti.

Ahlaksızlar aklandı!

Muhtar Enver Çatalkaş, “Bu karar adil değil. Benim burada hiçbir suçum, günahım yok. Sapkınlara tepki göstermek suç değildir, olamaz. Cezalandırılacaksa onur yürüyüşü altında provokasyon yapanlar cezalandırılmalıdır” dedi. Ceza dâvâsını açan CHP’li Rukiye Çinkılıç’ı tanımadığını mahkemede de vurguladığını kaydeden Çatalkaş, şöyle konuştu: “Ben öyle birisini tanımam, ona hakaret etmedim. Cezaya itiraz hakkı dahi vermediler. Kadınlar Günü ile alakası yok benim yorumumun. ‘Sevişirim doğurmam, Tayyip sana ne’ falan diyenlerin söylediği özgürlükse, benim söylediklerim de özgürlük. Ben söylediklerimden geri adım atmıyorum. Pişman değilim çünkü doğruları söyledim.”