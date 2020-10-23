Sapkınlara sahip çıktı! Papa, eşcinsellere evlilik hakkı verilmesini istedi

Katolik Kilisesi lideri Papa, eşcinsellerin hukuki olarak korunabilmesi için medeni birliktelik hakkına sahip olmaları gerektiğini söyledi. İtalya’da devam eden Roma Film Festivali’nde gösterimi yapılan “Francesco” isimli belgeselde konuşan Papa şu ifadeleri kullandı: “Eşcinsel insanların bir aile içinde olmaya hakkı var. Onlar Tanrı’nın çocukları ve bir aileye sahip olma hakları var. Hiç kimse bu yüzden dışlanmamalı ve perişan edilmemeli. Olması gereken şey bir medeni birliktelik (evlilik) yasasıdır, bu şekilde yasal olarak korunurlar. Ben bunu savunuyorum.”



Eşcinsele tavsiyede bulunmuş



Papa belgeselde bu sözleri, eşcinsel bir adamın kendisiyle buluşmasını anlatmasından sonra sarf etti. Eşcinsel birliktelik yaşadığı kişiyle 3 çocuk evlat edinen Andrea Rubera adlı sapkın, Papa’ya Vatikan’da bir mektup verdiğini, mektupta çocuklarını Katolik olarak yetiştirmek istediğini yazdığını anlattı. Ahlaksız birliktelik yaşayan Rubera, Papa’nın birkaç gün sonra kendisini arayarak tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.