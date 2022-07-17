Sapkınlara en çok destek veren ülkeler açıklandı!
Dünya Ekonomik Forumu 2022 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu yayınladı. Türkiye yayınlanan listede 146 ülke arasında 124'üncü sırada yer aldı.
Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'nda, Türkiye 149 ülke arasında 124. sırada yer alırken, son sıraya ise Afganistan yerleşti.
İzlanda birinci sırada!
Raporu yayınlayan eşcinsel sevici DW Türkçe'nin haberine göre, geçen yılki raporda 133'üncü sırada yer alan Türkiye, 2022'de 9 basamak yukarı çıktı.
Sapkın yaşam biçimi destekleyen ilk sıradaki ülke İzlanda oldu. İzlanda'yı; Finlandiya, Norveç, Yeni Zelanda, İsveç ve Ruanda takip etti. Almanya ise 10'uncu sırada yer aldı.