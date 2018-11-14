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Sapkınlar TÜYAP kitap fuarında

Sapkın fiillerini millete dayatmak için her türlü provokatif faaliyete imza atan LGBTİ’li homoların, şimdi de çocuklarımızı zehirlemek için harekete geçtikleri ortaya çıktı. TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nda, KAOS GL isimli sapkınlar oluşumunun stant açtığı belirlendi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:20
Sapkınlar TÜYAP kitap fuarında

Sapkın fiillerini millete dayatmak için her türlü provokatif faaliyete imza atan LGBTİ’li homoların, ülkemizin geleceği olan gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için, on binlerce öğrencinin götürüldüğü kitap fuarına da sızdıkları ortaya çıktı. Türkiye’nin en önemli fuar organizasyonları arasında gösterilen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, KAOS GL isimli sapkınlar oluşumunun bastığı kitapların rahatlıkla satıldığı belirlendi. Notabene Yayınları’nın standını kendilerine zırh edinen LGBTİ’li ahlaksızların, gencecik dimağları ağlarına düşürmek için sapkın propaganda yaptıkları bildirildi. Homoların dillerine pelesenk ettiği, “Alışın buradayız” sloganının yazıldığı broşürlerin de yer aldığı stant da “Queer teori”, “Queer Marksizme doğru”, “Sağ popülizm” ve “Queer” isimli sapkın içerikli yayınların bulunduğu öğrenildi. Gencecik dimağların kitap okuma aşkıyla ziyaret ettiği geniş çaplı bir fuarda, homoların kitaplarının satılmasına göz yumulması ise büyük tepki çekti.

Gençlerimiz hedefte

Alman Vakıfları ve Soros başta olmak üzere dış güçlerden aldıkları fonlarla Türk aile yapısını dinamitlemek için olağanüstü gayret gösteren LGBTİ’li homolar, iğrenç faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizdeki sapkınların çatı kuruluşu görevini yürüten KAOS GL isimli homolar kulübü, şimdi de geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemek için sinsi bir faaliyet yürütüyor. Türkiye’nin en önemli kitap fuarları arasında gösterilen TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nda, KAOS GL’nin bastırdığı homoseksüel içerikli kitapların da yer bulması büyük tepki çekti. Notabene Yayınları’nın standını, KAOS GL’nin kitaplarıyla donatan homolar, gençlerimizi zehirlemek için büyük bir fırsatı da yakalamış oldu.

Sapkın kitaplar standda

Özellikle İstanbul’daki okulların, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için her gün binlerce gencimizi götürdüğü fuarda böyle bir rezaletin vuku bulması, kamuoyunda rahatsızlık oluşturdu. Standın en görünen yerlerinden satılan sapkın içerikli kitaplar, gençlerimizin zihinsel ve ruhsal gelişimi için de büyük tehlike arz ediyor. Homoların dillerine pelesenk ettiği, “Alışın buradayız” sloganının yazıldığı broşürlerin olduğu standda “Queer teori”, “Queer Marksizme doğru”, “Sağ popülizm” ve “Queer” isimli gayri ahlaki kitaplar da hiçbir denetime tabi tutulmadan ziyaretçilerle buluşabiliyor. Gençlerimizin maruz kaldığı tehlikeye karşı ulaştığımız TÜYAP yetkilileri ise sorularımıza cevap vermekten kaçındı.

Akit yetkilileri uyarıyor

Sapkınların, toplumsal huzurumuzu hedef alıcı provokatif faaliyetlerine karşı gazetemiz Akit, toplumu bilinçlendirici, kamu yetkililerini uyarıcı nitelikte haberler yayımlıyor. Bu yöndeki haberleri ile LGBTİ’li sapkınların birçok provokatif eyleminin devlet yetkilileri eliyle engellenmesini sağlayan Akit, gazeteciliğin bir şuur faaliyeti olduğunu da gözler önüne seriyor. TÜYAP’taki KAOS GL yayınlarına karşı ise kamu görevlilerinin harekete geçmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:20
  1. LGBTİ
  2. LGBTİ’li homolar
  3. kitap fuarı
  4. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
  5. KAOS GL
  6. Notabene Yayınları
  7. Queer teori
  8. Queer Marksizme doğru
  9. Sağ popülizm
  10. Queer
  11. Alman Vakıfları
  12. Türk aile yapısı
  13. TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı
  14. TÜYAP
  15. Akit

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