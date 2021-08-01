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Gündem Sapkınlar sonunda bunu da yaptı! Camiye alçak saldırı
Gündem

Sapkınlar sonunda bunu da yaptı! Camiye alçak saldırı

Sapkın azgın azınlık, ahlaksız saldırılarını devam ettirirken bir cami avlusuna yapılan saygısızlık sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 13:58:00 -
Sapkınlar sonunda bunu da yaptı! Camiye alçak saldırı

Müslüman Anadolu milletinin değerlerine savaş açtıkları halde toplum tarafından mağdur edildikleri ve dışlandıkları yalanıyla sapkınlıklarını normalleştirmeye çalışan eşcinsel ahlaksızlar skandal saldırılarına devam ediyor.

Son olarak sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüde, cami avlusuna LGBT renklerini içeren logolar yapıştırıldı.

Twitter’da ‘Mibu’ isimli kullanıcı tarafından yapılan provokasyon sadece bununla sınırlı değil.

LGBT’li provokatör, bulunduğu şehirdeki başka noktalara da logolar yapıştırdı.

Hatta bu eylemini devam edeceğini içeren görseller paylaşan şahsa, sosyal medyadan tepkiler yağdı.

 

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