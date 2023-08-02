  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Sapkınlar Ali İhsan Karahasanoğlu'nun pedofili sapıklığını eleştirmesinden de rahatsız oldu! İşte LGBT'lilerin pedofiliye yatkınlığı
Medya

Sapkınlar Ali İhsan Karahasanoğlu'nun pedofili sapıklığını eleştirmesinden de rahatsız oldu! İşte LGBT'lilerin pedofiliye yatkınlığı

Yeniakit Publisher
2023-08-02 18:57:00 - 2023-08-02 19:30:22
Sapkınlar Ali İhsan Karahasanoğlu'nun pedofili sapıklığını eleştirmesinden de rahatsız oldu! İşte LGBT'lilerin pedofiliye yatkınlığı

Kaos GL adlı İsveç fonlu oluşum, internet sitesinden Gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu'nu sahiplerine şikayet etti.

LGBT'li sapkınların derneği Kaos GL, internet sitesinden Yeni Akit Gazetesi'ni ve yazarlarını sahiplerine şikayet etti. Sapkınlar pedofiliye olan yatkınlıklarını gözler önüne serdi.

"Temmuz gazetelerinden nefret köşeleri" başlıklı bir habere imza atan Kaos GL, Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "Eşcinsellik bir yana, pedofiliye de başladılar!" başlıklı yazısını gündeme getirdi.

Karahasanoğlu'nun LGBT'li sapkınlıkla birlikte, pedofili sapıklığını da eleştirmesinden rahatsız olan eşcinsel temsilcileri, pedofiliyi de savundu:

Kaos GL'nin haberindeki ilgili kısım:

"Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Eşcinsellik bir yana, pedofiliye de başladılar!” başlıklı yazısında, “Eşcinsellik propagandasını öyle boyutlara getirdiler ki.. Eşcinsellik, adeta olağanlaştırıldı, nerede ise bir “tercih, bir hak” gibi gösterilme aşamasına geldi..” diyor; “Şimdi sıra pedofiliye gelmiş.. Pedofilinin/ küçük yaşta çocuklara tecavüzün meşrulaştırılmasına gelmiş... Pedofiliyi de.. Eşcinselliği de meşrulaştıran filmlerin, anlatımların tümü engellenmelidir..” satırlarıyla nefret siyasetine ve karalamaya devam ediyor."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akit'in LGBT'ye karşı duruşu takdir topladı!
Akit'in LGBT'ye karşı duruşu takdir topladı!

Medya

Akit'in LGBT'ye karşı duruşu takdir topladı!

Aile mefhumu korunmalı! LGBT’ci barolar görevden alınmalı
Aile mefhumu korunmalı! LGBT’ci barolar görevden alınmalı

Gündem

Aile mefhumu korunmalı! LGBT’ci barolar görevden alınmalı

RTÜK'ten eşcinsel, LGBT yayınları için ağır darbe! Dijital platformalara ceza yağdı
RTÜK'ten eşcinsel, LGBT yayınları için ağır darbe! Dijital platformalara ceza yağdı

Aktüel

RTÜK'ten eşcinsel, LGBT yayınları için ağır darbe! Dijital platformalara ceza yağdı

LGBT'ye karşı korumak için çocuklarınıza sakın bunları yapmayın!
LGBT'ye karşı korumak için çocuklarınıza sakın bunları yapmayın!

Gündem

LGBT'ye karşı korumak için çocuklarınıza sakın bunları yapmayın!

İskoçya'nın Müslüman Başbakanı, LGBT'yi destekliyor!
İskoçya'nın Müslüman Başbakanı, LGBT'yi destekliyor!

Dünya

İskoçya'nın Müslüman Başbakanı, LGBT'yi destekliyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23