Sapkınlar Ali İhsan Karahasanoğlu'nun pedofili sapıklığını eleştirmesinden de rahatsız oldu! İşte LGBT'lilerin pedofiliye yatkınlığı

LGBT'li sapkınların derneği Kaos GL, internet sitesinden Yeni Akit Gazetesi'ni ve yazarlarını sahiplerine şikayet etti. Sapkınlar pedofiliye olan yatkınlıklarını gözler önüne serdi.

"Temmuz gazetelerinden nefret köşeleri" başlıklı bir habere imza atan Kaos GL, Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "Eşcinsellik bir yana, pedofiliye de başladılar!" başlıklı yazısını gündeme getirdi.

Karahasanoğlu'nun LGBT'li sapkınlıkla birlikte, pedofili sapıklığını da eleştirmesinden rahatsız olan eşcinsel temsilcileri, pedofiliyi de savundu:

Kaos GL'nin haberindeki ilgili kısım:

"Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Eşcinsellik bir yana, pedofiliye de başladılar!” başlıklı yazısında, “Eşcinsellik propagandasını öyle boyutlara getirdiler ki.. Eşcinsellik, adeta olağanlaştırıldı, nerede ise bir “tercih, bir hak” gibi gösterilme aşamasına geldi..” diyor; “Şimdi sıra pedofiliye gelmiş.. Pedofilinin/ küçük yaşta çocuklara tecavüzün meşrulaştırılmasına gelmiş... Pedofiliyi de.. Eşcinselliği de meşrulaştıran filmlerin, anlatımların tümü engellenmelidir..” satırlarıyla nefret siyasetine ve karalamaya devam ediyor."

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