Sapkın transları eleştirdi! Trump’ın taklidi dünyanın gündeminde

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sabah saatlerinde Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri önünde yaptığı konuşmada, kendilerini “trans kadın” olarak tanıtarak kadınlar kategorisinde yarışan sapkın eşcinsel erkek sporcuları sert bir dille eleştirdi ve bu konuda alışılmışın dışında bir taklit performansı sergiledi.

Konuşmasında ağırlık kaldırma branşını örnek veren Trump, uzun yıllardır kırılmayan bir rekoru olan kadın bir sporcunun ağırlığı kaldıramayıp ağlayarak sahneden indiğini dramatik bir şekilde taklit etti.

Ardından, “sonra bir adam geliyor” diyerek trans sapkın bir sporcunun ağırlığı kolayca kaldırışını taklit etti ve rekoru kırdığını anlattı.

Trump, bu taklidi yapmadan önce eşi Melania Trump'ın bu tür taklitlerden hoşlanmadığını belirterek, “Eve gidince başım belada olacak” diye espri yaptı. Ancak yine de devam etti.

Bu çıkış, Trump'ın uzun süredir devam eden sapkın sporculara yönelik eleştirilerinin bir parçası. Zira Trump, kadın sporlarının korunması gerektiğini savunarak, transların katılımının adil olmadığını sıkça dile getiriyor.