Sapkın terzi yamağı Şansal'dan iktidara küstah tehdit: Nasılsa sanık kürsüsünde yargılanacaklar!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr LGBTİ'li sapkınların önceki hafta düzenledikleri sözde 'Onur Yürüyüşü' esnasında Mis Sokak'ta olduğunu ifade eden sapkın terzi yamağı, yasaklı yürüyüşü anlattığı köşe yazısında; emniyet güçlerine sivillere saldırdıklarına ilişkin iftira atarken, devlete de meydan okudu.

'Kahvelerde oturanlara saldırdılar'

Yürüyüşleri İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen direnen sapkınlara, polis önce uyarıda bulunmuş ve ardından dağılmayan kalabalığa müdahale etmişti. Sapkın terzi yamağı Barbaros Şansal, emniyet güçlerinin LGBTİ'lilere yönelik müdahalesine ilişkin iftira dolu yazısında şunları söyledi:

"Önce üzerinde ses yükseltici cihazlar ile koca bir araç giriyor sokağa. Dağılmazsanız kanunun bla bla bla maddesinin verdiği yetkiye göre hakkınızda yasal işlem yapılacaktır! Müziğin neşesi sokağı sararken dalga dalga saldırı henüz yeni gelmekte. Daha ne olduğunu anlamadan kahvelerde oturanlara, yanlış duymadınız, masalarda oturanlara plastik mermi ve biber gazı ile saldırı başlıyor. Ortalık toz duman, öksürük ve hapşırık birbirine karışıyor. Kırılan dökülen eşyalar da cabası."

'Nasılsa hesap verecekler'

“Seneye gene Mis Sokak'ta olacağım.” diyen terzi yamağı, LGBTİ'lilere yönelik yasak koyan devlet yetkililerini şu küstah ifadelerle tehdit etti:

"Sonra ne mi oldu? Birkaç gözaltı ve her sokağın başında hain hain bakışlı adamlar kaldı. Ben hesabımı ödeyip kalktım masadan. Hesabı ödemesi gerekenleri hala ayakta nöbette bırakmıştım arkama bile bakmadan. Seneye gene oturacağım o masada. Nasılsa masabaşından emir verenler bir gün yargılanır sanık kürsüsünde mutlaka!."