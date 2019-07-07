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Sapkın terzi yamağı Şansal'dan iktidara küstah tehdit: Nasılsa sanık kürsüsünde yargılanacaklar!

Eşcinsel olduğunu kamuoyu ile paylaşmaktan imtina etmeyen sapkın terzi yamağı Barbaros Şansal, LGBTİ'li sapkınlarla beraber Mis Sokak'ta olduğunu yazdı. FETÖ'nün sesi T24'deki köşesinde 'Masabaşı Nefreti!' başlığını kullandığı yazısında devlete meydan okuyan Şansal, "Nasılsa masabaşından emir verenler bir gün yargılanır sanık kürsüsünde mutlaka!" dedi.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:11
Sapkın terzi yamağı Şansal'dan iktidara küstah tehdit: Nasılsa sanık kürsüsünde yargılanacaklar!

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr LGBTİ'li sapkınların önceki hafta düzenledikleri sözde 'Onur Yürüyüşü' esnasında Mis Sokak'ta olduğunu ifade eden sapkın terzi yamağı, yasaklı yürüyüşü anlattığı köşe yazısında; emniyet güçlerine sivillere saldırdıklarına ilişkin iftira atarken, devlete de meydan okudu.

'Kahvelerde oturanlara saldırdılar'

Yürüyüşleri İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen direnen sapkınlara, polis önce uyarıda bulunmuş ve ardından dağılmayan kalabalığa müdahale etmişti. Sapkın terzi yamağı Barbaros Şansal, emniyet güçlerinin LGBTİ'lilere yönelik müdahalesine ilişkin iftira dolu yazısında şunları söyledi:

"Önce üzerinde ses yükseltici cihazlar ile koca bir araç giriyor sokağa. Dağılmazsanız kanunun bla bla bla maddesinin verdiği yetkiye göre hakkınızda yasal işlem yapılacaktır! Müziğin neşesi sokağı sararken dalga dalga saldırı henüz yeni gelmekte. Daha ne olduğunu anlamadan kahvelerde oturanlara, yanlış duymadınız, masalarda oturanlara plastik mermi ve biber gazı ile saldırı başlıyor. Ortalık toz duman, öksürük ve hapşırık birbirine karışıyor.  Kırılan dökülen eşyalar da cabası."

'Nasılsa hesap verecekler'

Seneye gene Mis Sokak'ta olacağım.” diyen terzi yamağı, LGBTİ'lilere yönelik yasak koyan devlet yetkililerini şu küstah ifadelerle tehdit etti:

"Sonra ne mi oldu? Birkaç gözaltı ve her sokağın başında hain hain bakışlı adamlar kaldı. Ben hesabımı ödeyip kalktım masadan. Hesabı ödemesi gerekenleri hala ayakta nöbette bırakmıştım arkama bile bakmadan. Seneye gene oturacağım o masada. Nasılsa masabaşından emir verenler bir gün yargılanır sanık kürsüsünde mutlaka!."

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:11
  1. İstanbul
  2. Barbaros Şansal
  3. tehdit
  4. terzi yamağı

YORUM YAZ

  • NaciNaci3 dk önce
    Ne demişler kışın yediğin hurmalar gün gelir gòtünü tırmalar
  • Kenan YakutKenan Yakut11 dk önce
    o masa başında yargılacakta bizde oturup izleriz mi sanıyor bu geri zekalılar
  • Ziya Ziya 13 dk önce
     it oğlu it ne senin nede senin it soylu aya babalarının gücü yeter hodri meydan bekliyoruz ip ne seni
  • ÖmetÖmet17 dk önce
    Bunlara zamanında müsade veren hükümet hükümet yandaşları bu olanları zamanında gün yüzüne çıkarmamışlar medyacılar utanmamış lar yasalaştımışlar reziller
  • VURUCUVURUCU31 dk önce
    BİRDE DERLERKİ İ.NELER TOPLAR İNSANLIKLILARAHA İ..ELERİN TOPLARIN HEPSİ BÖYLE
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 41 dk önce
    Bu Şerefsiz Hain Alçak, Sapık Devlet Dūşmanlığından Hapse Atılsın. Bir Daha da Çıkmasın Pislik.
  • mustafamustafa42 dk önce
    Bunlara hala neden dokunulmuyor, hükümet ne yapmaya çalışıyor. adam 70 milyona sövüyor ama elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. eşcinsellerin ve bu tür hainlerin basına konuşması önlenmeli.

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