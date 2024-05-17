Sapkın psikolog Buse Aydın'a ceza yağdı!
Sapkın ve bilgilendiricilikten uzak videolarıyla bilinen Psikolog Buse Aydın, sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen kendisini “cinsel terapist” şeklinde tanıttığı gerekçesiyle 550 bin 59 TL para cezasına çarptırıldı.
Sapkın ve bilgilendiricilikten uzak videolarıyla bilinen Psikolog Buse Aydın, sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen kendisini “cinsel terapist” şeklinde tanıttığı gerekçesiyle 550 bin 59 TL para cezasına çarptırıldı.
Psikolog Buse Aydın, sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen kendisini “cinsel terapist” şeklinde tanıttığı gerekçesiyle 550 bin 59 TL para cezasına çarptırıldı.
Karar Reklam Kurulu’nun sayfasında yayınlandı.