Sapkın projelerin kaynağına Erdoğan’dan yorum: İstanbul Sözleşmesi nas değilidir

Uğur Kağan Hanoğlu Yeniakit.com.tr

Uzmanların “Aileyi çökertme ve nesli ifsat etme projesi” olarak değerlendirdiği İstanbul Sözleşmesi kaynaklı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projelerinden duyulan rahatsızlık, STK’ların katıldığı bir iftar davetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildi. Erdoğan, STK’ların hassasiyetini anladığını belirterek “İstanbul Sözleşmesi Nas değildir.” ifadelerini kullandı.

STK’lardan “Aileyi yıkan yasalar kaldırılsın” talebi

STK ve kanaat önderlerinin katıldığı iftar davetinde söz alan Türkiye Aile Meclisi Sözcüsü Adem Çevik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aileyi yıkan yasalarla ilgili taleplerini iletti. Toplantıda söz alan Çevik, “2018 yılında 6284 sayılı kanuna istinaden 358 bin uzaklaştırma kararı verildi. Sadece Nisan ayında 92 bin kişiye uzaklaştırma verildi. Bu canlı bombalar içimizde dolaşıyor. Cinnet ve cinayetlerini önlemek için başta 6284 ve İstanbul Sözleşmesi olmak üzere tüm aileyi yıkan yasaların kaldırılmasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ettik.” dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi eşcinselliği teşvik ediyor

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Türkiye Aile Meclisi Sözcüsü Adem Çevik, konuşmasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projelerinin amacını da ifade ettiğini belirterek şunları söyledi:

“İstanbul Sözleşmesine istinaden dayatılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projelerinin eşcinsellik reklamı yaparak sapkınlığı teşvik ettiğini dile getirdik. Kadem’in cinsiyet eşitliği projelerine sahip çıkarak kademe kademe aileyi yok etme planına alet olduğunu söyledik. Aileyi ifsat eden, genç evlileri cezaevlerindeki tecavüzcüler koğuşuna gönderen 6284 sayılı yasanın acilen kaldırılmasını talep ettik.”

“Teşhircilik ve şehvet terörünü kınadık”

Duruşmaya mini etekle katılan avukata mahkeme hakiminin gösterdiği tepki sonrası açığa alınması konusuna da değindiğini söyleyen Çevik, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı toplantıda teşhircilik konusunu da gündeme getirdik. Mini etekli avukat olayını gündeme getirdik. ‘Teşhircilik bir sapkınlık ve hastalıktır, tedavi edilmesi gerekir.’ dedik. Mini etek giyen avukatla ilgili cinsel istismar ve taciz suçundan işlem yapılması gerektiğini söyledik. Sayın Adalet Bakanı’nın özgürlük adıyla şehvet terörüne sahip çıkmasını kınadık.”

Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi Nas değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, STK’ların aileye ilişkin taleplerini dikkatle dinlediğini aktaran Türkiye Aile Meclisi Sözcüsü Adem Çevik, Kadem’e tepki gösterilen toplantıda Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi hakkındaki sözlerini şu ifadelerle anlattı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız da aileyi yıkan yasalarla ilgili hassasiyet taşıdığını söyledi. İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili de ‘İstanbul Sözleşmesi Nas değildir.’ dedi ve aileye sahip çıkma konusunda hassasiyetlerini dile getirdi. Biz de STK’lar olarak kendisine aileyi korumaya yönelik taleplerimizin yer aldığı mektubu sunduk. Çocukların velayeti ve ebeveyne yabancılaşma sendromu konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu söyledik. Aileyi yıkan içki, fuhuş ve faiz gibi zararlı uygulamaların kaldırılmasını talep ettik.”