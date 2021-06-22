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Gündem Sapkın ifadelerin yer aldığı kitaba sert tepki
Gündem

Sapkın ifadelerin yer aldığı kitaba sert tepki

HÜDA PAR Eğitim İşleri Başkanı Metin Kaya, “Onlar Ermiş Muradına” kitabında geçen sapkın ve çirkin ifadelere sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 14:22:00 -
Sapkın ifadelerin yer aldığı kitaba sert tepki

 Yeni Akit  Ankara 

Kültür Bakanlığı onaylı Karatay Akademi Yayınlarından basılan “Onlar Ermiş Muradına” kitabında yer alan masalda yazarın, bir babanın kızıyla evliliğini savunması ve güya bir hocanın bunu tavsiye etmesini işlemesi tepkilere neden oldu.

Kitaba bir tepki gösteren HÜDA PAR Eğitim İşleri Başkanı Metin Kaya, kitabın acilen toplatılmasını ve sapık yazarın mahkûm edilmesi gerektiğini ifade ederek,  “Kültür Bakanlığı tarafından onay verilip; çocuklarımıza okutulan hikâye kitabında inancımıza ve dini değerlerimize saldırı yapan, bu sapık zihniyeti kınıyorum. Acilen bu kitap toplatılmalı ve bu sapık zihniyet mahkûm edilmelidir” dedi.

 

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