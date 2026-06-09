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Gündem Sapkın akımlara geçit verilmeyecek
Gündem

Sapkın akımlara geçit verilmeyecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Sapkın akımlara geçit verilmeyecek

Toplum ahlâkını, aile müessesesini, yeni nesli tehdit eden sapkın yapılanmalara ve figürlere karşı mücadele hızlandı. Sapkınlara ait bir dijital platformdan, ahlaksız video paylaşan şahıs hakkında soruşturma başlatılırken; sapkın fenomenlerin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getiriliyor.

Buğra Kardan  İstanbul

Toplum ahlâkını, aile müessesesini, yeni nesli tehdit eden sapkın yapılanmalara ve figürlere karşı mücadele hızlandı. Eşcinsel sapkın homoların temsilcisi Kaos GL’nin X hesabının kapatılmasının yankıları devam ediyor.

HOMOLARA DİJİTAL FREN

Şimdi de geylere ait dijital platform Hornet’ten edep dışı video paylaşan bir şahıs hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak’tan soruşturma başlatılması, transeksüel bir fenomenin Instagram’ına erişim engeli getirilmesi devletin LGBT propagandasını önlemekte kararlı olduğunu tescilledi. Gözler ise sapkınlık dayatmasını önleyecek ilave adımlara, yasal düzenlemelere çevrildi. Aile platformları, Bakanlar Gürlek’in ve Çiftçi’nin göreve başlamasıyla LGBT’ye darbe üstüne darbe vurulduğunu belirtti.

 

LGBT İDEOLOJİSİ BİTİRİLMELİ

Akit’e konuşan Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Dr. Serdar Eryılmaz, şunları söyledi: “Hornet ve dijital mecralardaki ahlaksızlıklara getirilen erişim engelleri, toplumumuzun sağduyusunun nihayet karşılık bulduğunun göstergesidir. Bu adımlar, milletimizin bekâsını korumak adına çok kıymetlidir. Bunlar daha kalıcı bir hukuki zemine oturtulmalı. LGBT ideolojisince ve bunu besleyen dijital platformlarca toplumun genel ahlâkının ve milyonlarca çocuğun tehdit edildiği, hedef alındığı artık göz ardı edilemez bir hakikattir. Yozlaşmayı besleyen lobilerin faaliyetlerinin topyekûn sonlandırılmasını talep ediyoruz. ‘Temiz Ekran Hareketi’mizle TBMM’ye 150 bin dilekçe sunduk.”

 

SOSYOKÜLTÜREL TERÖR

Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık da şunları dile getirdi: “Cinsiyetsizliği savunarak toplumu bozmak isteyen LGBT’nin hedefinde aile kurumu var. Çünkü aile, en önemli yapı taşı. O nedenle sapkınlık propagandaları yapılıyor. Devlet de tehlikeyi görüyor. Aileyi korumaya, garanti altına almaya çalışıyor. Taarruz eden LGBT’cilerle savaşıyor. Devlet, varlığını devam ettirmek için aileyi korumak mecburiyetinde. Mücadele, burada kalmayacak. Hukuken yapılması gereken ise LGBT’nin sosyokültürel terör olarak tanımlanmasıdır.”

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