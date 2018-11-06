0553 313 94 23
impression

Sapık şarlatan yine irin saçtı! Erdoğan'a oy verenlere çok çirkin sözler

Sapık ilahiyatçı Cemil Kılıç, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda skandal ifadeler kullandı. Şarlatan sözde ilahiyatçı, büyük tepki çeken paylaşımında, "AKP seçmeninin büyük bir kesiminin tanrısı Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye yazdı.

06 Kasım 2018 Salı 21:23
Sapık şarlatan yine irin saçtı! Erdoğan'a oy verenlere çok çirkin sözler

Sapık ilahiyatçı Cemil Kılıç, provokatif söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Yıllardır toplumu ifsad eden skandal sözlerle inananlara saldıran sözde ilahiyatçı Kılıç, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda yeni bir provokasyona imza attı.

AK Parti seçmeni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen Kılıç, Twitter'dan yaptığı skanda paylaşımda, "En büyük din karın doyurma dinidir. Açların Allah'ı ekmektir. Bakınız Türkiye'de ekonomi bozulunca ve bazılarının ekmeği küçülünce nasıl da terk ediyorlar tanrılarını... AKP seçmeninin büyük bir kesiminin tanrısı Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye yazdı.

Büyük tepki gördü

Halkın tercihlerine hakaret etmeyi özgürlük sayan ahlaksız sözde ilahiyatçı, yaptığı çirkin paylaşımdan dolayı büyük tepki gördü. Yaptığı skandal paylaşımla sosyal medyada büyük tepki gören şarlatan, Diyanet ve ilahiyatçılara saldırmayı da sürdürdü.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 21:23
  1. Cemil Kılıç

YORUM YAZ

  • Hasan Hasan 18 dk önce
    Bu ilahiyatçı ...tir
  • Yunus 16 Yunus 16 19 dk önce
    BU ALÇAK ÖNÜNDEN YESİN, DOKUZ SEÇİMDİR KAYBEDEN DİKTATÖR KEMAL E OY VERSİN, YA DA PKK NIN PARTİSİNE VERSİN, YA DA PENSİLVANYA PARTİSİNE VERSİN. BANA KARIŞMASIN ÖNÜNDEN YESİN.
  • atilla özdüratilla özdür22 dk önce
    insanca ve de kitap diliyle cevap verilemez. OHA desek,Hinduları gücendiririz. En iyisi sukud etmek. Yazık....
  • VatandasVatandas29 dk önce
    Kendileri bazi şeyleri tanrilastirdigi için herkesi kendi gibi biliyorlar
  • Mıstafa yıldırımMıstafa yıldırım31 dk önce
    Bu sapığın tanrısı kim ... Allah bildiği gibibi yapsın..
  • OrhanOrhan35 dk önce
    Senin tanrın kim lavuk!...
  • zorbeyzorbey37 dk önce
    Bu ulkede KAMAL "dan baska ilahlastirilan tek bir devlet adami olmamistir, bu gune kadar. Bu iftirasinin bedelini odemeli, savcilara buradan suc duyurusunda bulunuyorum, feto agziyla toplumda dusmanlik , kin ve nefreti korukleyen bu adami ivedilikle yargilayin.
  • hasanohasano38 dk önce
    al sana bir deist yaşar nurı daha. ÇEŞİDİ BOL CANIM VATANIM.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Galatasaray'ın Schalke 11'i belli oldu
  1. Galatasaray'ın Schalke 11'i belli oldu
  2. Mustafa Cengiz: Milleti aptal..
  3. Bakan Ersoy'un eşi Devrek bastonuna..
  4. Doğu Türkistan için protesto..
  5. Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!..
  6. ABD'nin kararı sonrası İbrahim..
  7. Amerika Birleşik Devletleri'nde halk..
  8. Bahçeli'den fırsatçılara sert sözler:..
  9. Sapık şarlatan yine irin saçtı!..
  10. Eşe vefa çok önemli
  11. Süper Lig ekibinden Volkan Demirel..
  12. Kolonya caiz mi?
  13. Takıntı DNA hasarı yapıyor
  14. Yusuf Kaplan'dan Aile Bakanı'na 'Sıla'..
  15. Ali Koç, Abdullah Avcı'yı takımın..
  16. Köyde yayılan söylenti tedirgin etti!..
  17. Hastanede tedavi gören polis..
  18. İstanbul ulaşım kongresi ve fuarı..
  19. Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi:..
  20. Telefon kullanımı öyle zararlı ki!
Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!

Günün Karikatürü

7 Kasım 2018
Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...