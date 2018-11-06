Sapık şarlatan yine irin saçtı! Erdoğan'a oy verenlere çok çirkin sözler

Sapık ilahiyatçı Cemil Kılıç, provokatif söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Yıllardır toplumu ifsad eden skandal sözlerle inananlara saldıran sözde ilahiyatçı Kılıç, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda yeni bir provokasyona imza attı.

AK Parti seçmeni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen Kılıç, Twitter'dan yaptığı skanda paylaşımda, "En büyük din karın doyurma dinidir. Açların Allah'ı ekmektir. Bakınız Türkiye'de ekonomi bozulunca ve bazılarının ekmeği küçülünce nasıl da terk ediyorlar tanrılarını... AKP seçmeninin büyük bir kesiminin tanrısı Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye yazdı.

Büyük tepki gördü

Halkın tercihlerine hakaret etmeyi özgürlük sayan ahlaksız sözde ilahiyatçı, yaptığı çirkin paylaşımdan dolayı büyük tepki gördü. Yaptığı skandal paylaşımla sosyal medyada büyük tepki gören şarlatan, Diyanet ve ilahiyatçılara saldırmayı da sürdürdü.