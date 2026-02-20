'Hayta İsmail' yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği çok şaşırttı!
Yıllardır herkesin sevgisini kazanan Hababam Sınıfı filminin 'Hayta İsmail'i karakterini oynayan Ahmet Arıman'ın yeni mesleği bir hayli şaşırttı.
Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran kült seri "Hababam Sınıfı", yıllar geçse de her sahnesiyle kalplere dokunmaya devam ediyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve daha nice usta oyuncuları beyaz perdede izleme imkanı sunan seride her bir karakter kendine has ve oldukça özeldi.
Rıfat Ilgaz'ın güçlü kalemini gözler önüne seren efsane serideki "Hayta İsmail" karakterini ise hatırlamayan yoktur.
Hababam Sınıfı'nın yanı sıra 'Neşeli Günler', 'Gülen Gözler', 'Bizim Aile' ve 'Sultan' gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerde rol alan Ahmet Arıman'ın şimdilerde yaptığı meslek gündeme geldi.
Zaman zaman televizyon ekranlarında boy gösteren 70 yaşındaki sanatçının oyunculuğunun yanı sıra düğünlerde org çalıp şarkılar söylediği ortaya çıktı.
ASLINDA MÜZİKLE İLGİLENİYORDU Ortaokul yıllarından beri müziğe ilgisi olan sanatçı, 1972 yılında orkestra hayatına adım attı ve Münir Özkul ile çalıştığı bir turne sayesinde oyunculuğa başladı. Ünlü isim, turne sonunda ünlü yönetmenin onu karaktere uygun görmesiyle Hababam Sınıfı'nda rolü kaptı. Uzun yıllar oyunculuk yapan Arıman, son dönemlerde müzik hayatına geri döndü./ kaynak: haber7
