  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nevşehir’de soba faciası: Bir aile yok oldu! İmam ağabey musallada fenalık geçirdi Bu nasıl kıyaslama? Ali Babacan'ın matematik hesabı şaştı Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Paris'te dev rüzgar zirvesi: Türkiye ve İrlanda el sıkıştı! Peskov’dan ABD’ye tatbikat cevabı: Planlı ve kararlaştırılmış! Merkez Bankası Rezervleri açıklandı! Aziz İhsan Aktaş davasında savunmalar alınıyor! Mahkeme başkanını kızdıran ifadeler! Yapay zeka destekli EYEMINER’den ilk ihracat Afrika’nın dijital gözü HAVELSAN’dan Avustralya’nın en büyük camisine tehdit: Ramazan öncesi soruşturma başladı Ömer Çelik: Ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracağız
Dünya İran’dan BM’ye acil mektup: "Savaş istemiyoruz ama saldırıya sessiz kalmayız!"
Dünya

İran’dan BM’ye acil mektup: "Savaş istemiyoruz ama saldırıya sessiz kalmayız!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran’dan BM’ye acil mektup: "Savaş istemiyoruz ama saldırıya sessiz kalmayız!"

İran, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterine gönderdiği mektupta, Donald Trump’ın açıklamalarının askeri saldırı riskini artırdığını belirterek, savaş istemediklerini ancak olası bir saldırıya misliyle karşılık vereceklerini duyurdu.

İran yönetimi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiği sürpriz mektup ile bölgedeki tırmanan askeri gerilime ve ABD ile yaşanan sürece dair son derece kritik uyarılarda bulundu.

Tahran, bölge barışının tehdit altında olduğunu savunarak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Mektupta, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemdeki sert açıklamalarının tehlikeli bir boyuta ulaştığı ve bölgedeki askeri senaryoları tetiklediği ifade edildi.

TRUMP'IN SÖYLEMLERİNE "ASKERİ SALDIRI RİSKİ" VURGUSU

Tahran’ın diplomatik kanallar üzerinden ilettiği mesajda, siyasi söylemlerin çatışma riskini artırdığı belirtilerek, "Trump'ın açıklamaları gerçek bir askeri saldırı riskine işaret ediyor.

İran gerilim veya savaş istemiyor ve savaş başlatmayacak" denildi.

Trump’ın tutumunun uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan İran tarafı, mektupta önceliklerinin barışın tesisi olduğunu ancak saldırıya maruz kalmaları durumunda meşru müdafaa haklarının saklı kalacağını vurguladı.

"SAVAŞI BAŞLATAN TARAF BİZ OLMAYACAĞIZ"

Bölgesel politikalarında savaş yanlısı bir tutum sergilemediklerinin altını çizen İranlı yetkililer, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletlerin bu süreçte daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Mektupta yer alan kararlılık mesajında, "İran gerilimden yana değildir ve savaş başlatan taraf olmayacağız; ancak toprak bütünlüğümüze yönelik her türlü girişime en sert şekilde yanıt verilecektir" ifadelerine yer verilerek Tahran’ın kırmızı çizgileri bir kez daha hatırlatıldı.

ABD’den İran’a yaptırım darbesi: 18 yetkili daha listeye eklendi!
ABD’den İran’a yaptırım darbesi: 18 yetkili daha listeye eklendi!

Dünya

ABD’den İran’a yaptırım darbesi: 18 yetkili daha listeye eklendi!

Kovboyun kirli planı: ABD, İran’a saldırı için tarih verdi
Kovboyun kirli planı: ABD, İran’a saldırı için tarih verdi

Gündem

Kovboyun kirli planı: ABD, İran’a saldırı için tarih verdi

Ortadoğu'da savaş tamtamları: ABD İran'ı vurmaya mı hazırlanıyor!
Ortadoğu'da savaş tamtamları: ABD İran'ı vurmaya mı hazırlanıyor!

Gündem

Ortadoğu'da savaş tamtamları: ABD İran'ı vurmaya mı hazırlanıyor!

Trump’tan İran’a 10 günlük mühlet: Anlaşma olmazsa kötü şeyler olur!
Trump’tan İran’a 10 günlük mühlet: Anlaşma olmazsa kötü şeyler olur!

Gündem

Trump’tan İran’a 10 günlük mühlet: Anlaşma olmazsa kötü şeyler olur!

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı

Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23