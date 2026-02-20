İran’dan BM’ye acil mektup: "Savaş istemiyoruz ama saldırıya sessiz kalmayız!"

İran yönetimi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiği sürpriz mektup ile bölgedeki tırmanan askeri gerilime ve ABD ile yaşanan sürece dair son derece kritik uyarılarda bulundu.

Tahran, bölge barışının tehdit altında olduğunu savunarak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Mektupta, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemdeki sert açıklamalarının tehlikeli bir boyuta ulaştığı ve bölgedeki askeri senaryoları tetiklediği ifade edildi.

TRUMP'IN SÖYLEMLERİNE "ASKERİ SALDIRI RİSKİ" VURGUSU

Tahran’ın diplomatik kanallar üzerinden ilettiği mesajda, siyasi söylemlerin çatışma riskini artırdığı belirtilerek, "Trump'ın açıklamaları gerçek bir askeri saldırı riskine işaret ediyor.

İran gerilim veya savaş istemiyor ve savaş başlatmayacak" denildi.

Trump’ın tutumunun uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan İran tarafı, mektupta önceliklerinin barışın tesisi olduğunu ancak saldırıya maruz kalmaları durumunda meşru müdafaa haklarının saklı kalacağını vurguladı.

"SAVAŞI BAŞLATAN TARAF BİZ OLMAYACAĞIZ"

Bölgesel politikalarında savaş yanlısı bir tutum sergilemediklerinin altını çizen İranlı yetkililer, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletlerin bu süreçte daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Mektupta yer alan kararlılık mesajında, "İran gerilimden yana değildir ve savaş başlatan taraf olmayacağız; ancak toprak bütünlüğümüze yönelik her türlü girişime en sert şekilde yanıt verilecektir" ifadelerine yer verilerek Tahran’ın kırmızı çizgileri bir kez daha hatırlatıldı.