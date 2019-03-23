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Sapık FETÖ'cüler için Gülen'in saç telini getirmişler! "Bu fakire de hediye edersiniz artık"

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin iddianamede sanık olarak yer alan Bekir Yavuz Tapar'ın ByLock yazışmaları ortaya çıktı. Tapar'ın konuşmalarında, FETÖ elebaşısının saç tellerinin ABD'den getirilerek, 17-25 Aralık yasa dışı dinleme ve Selam Tevhid'de kumpas davalarından tutuklu eski emniyet personeline verildiği ve sanıklarında da bu saç telleri ile duruşmaya katıldığı ortaya çıktı.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:02
Sapık FETÖ'cüler için Gülen'in saç telini getirmişler! "Bu fakire de hediye edersiniz artık"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin iddianamede sanık olarak yer alan firari avukat Bekir Yavuz Tapar'ın Bylock yazışmalarının deşifre edilmesi sonucunda, FETÖ elebaşısının saç tellerinin ABD'den getirilerek, 17-25 Aralık yasa dışı dinleme ve Selam Tevhid'de kumpas davalarından tutuklu eski emniyet personeline verildiği ve sanıklarında da bu saç telleri ile duruşmaya katıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin hazırlanan ve İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık olarak yer alan firari avukat Bekir Yavuz Tapar ile FETÖ'den hakkında soruşturma açılan Efrahim Özcan'ın Bylock yazışmaları çözümlendi.

Tutuklu örgüt üyeleri ile FETÖ elebaşını ziyaret için ABD'ye gidiş-gelişlere ilişkin ifadelerin yer aldığı yazışmalarda, örgütten tutuklu bulunanlara yönelik beyanlar, ABD'deki seyahatin planlaması ile dönüşte FETÖ elebaşından alınan ''emanet'' ve bunun nasıl kullanıldığı anlatılıyor.

Tapar ve Özcan'ın 22 Kasım 2015 tarihli Bylock yazışmaları şöyle:

''Sanık Tapar: 29 Kasım'da çıkılacak. Aynı gün NY'da (New York) otelde kalınacak. 30 Kasım Manhattan gezilecek. 1 Aralık sabah erkenden kampa geçilecek. 30 Kasım'da gidilirse sadece akşam saatleri kısa bir tur olur. Ama size nasıl uygunsa tabii.''

Gülen'in saç telleri getirilmiş!

Firari sanık Tapar ile Özcan'ın, Bylock üzerinden 5 Ocak 2016'da 17-25 Aralık yasa dışı dinleme ve Selam Tevhid'de kumpas davalarından tutuklu yargılanan eski emniyet personeline FETÖ elebaşının saç tellerinin verildiğine dair yazışmaları ise şunlar:

"Sanık Tapar: ''Abi 'dest-i mal' emanetiniz bende. Bilginize''

-''Bana şahitliğimden dolayı vermiş olduğunuz saç tellerinden tam on tane çıktı. Tam içerdekilerin (cezaevindekilerin) sayısınca...Hülasa bana kalmadı. Bu fakire bir saç teli hediye ederseniz artık.''

-''(tutuklu polisler) Ondan bir parça ile olan bir parça alarak duruşmaya çıkacaklar''

- Efrahim Özcan: ''Tamam inş.''

Hüseyin Korkmaz ''hücreye çıkmak istemiş''

Yine iki örgüt mensubunun Bylock yazışmalarında, FETÖ'nün 17 ve 25 Aralık kumpas davalarında bir dönem tutuklu olarak yargılanan daha sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilen ve akabinde ABD'ye kaçarak, Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da adı geçiyor.

"Sanık Tapar: ''Abi bir sorum olacak. İçerideki yusuflardan Hüseyin Korkmaz hücreye çıkmak istiyor. Gerekçe manevi. Manen kayıptayım diyor. YS pek rızası olmasa da kerhen sen bilirsin dedi. En son görüşmemizde... Buna karar ya da izin verecek olan ben değilim diyerek. Bana da ısrarını sürdürdü, hallet diye. Ben de sorayım dedim. Hülasa size soruyorum ya da bu mevzuyu sorabileceğiniz kimse var mı? Yarın sabaha görüşeceğiz. Yarın sabah 9.00'a kadar bir cevap olur mu? Hayırlı geceler.''

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede firari sanık avukat Bekir Bekir Yavuz Tapar'ın, Bylock kullanıcısı olduğu, örgüt talimatının ardından Bank Asya'daki hesabında artış bulunduğu, örgütte görevli "mahrem imam"lar ile irtibatlı olduğu belirtilerek, örgüt içi kullanılmak üzere "operasyonel hat" kullandığı ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Tapar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanık Tapar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce 17 Aralık ve 25 Aralık Kumpas ile yasa dışı dinleme davasından yargılanan eski emniyet müdürü Yakup Saygılı dahil bir çok eski polisin avukatlığını yapmıştı.

Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye mensup olduğu gerçekçesiyle soruşturma açılan Efrahim Özcan'ın hakkındaki dosya ise yetkisizlik kararı verilerek, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Özcan hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:02
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. FETÖ
  4. Bylock
  5. Bekir Yavuz Tapar
  6. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • SON PEYGAMBERE İNANMAK GEREKSON PEYGAMBERE İNANMAK GEREK17 dk önce
    Sanki peygamberin mübarek saçı. Adam kendini söylemeden peygamber ilan etmiş, bizim zavallı 1 dolarlıklarda kabul etmişler. Üzerinizde yahudi büyüsü var anlasanıza şakirtler... siz işin ibadet bölümündesiniz, olayları düşünmeye bile fırsat bırakmıyorlar size...
  • KerimKerim25 dk önce
    SAPIK FETÖCÜLER..bir şeytana tapıyor ondan yardım bekliyorlar..Halbuki ayet ne diyor kendisine dahi bir yararıdokunmayanlara nasıl taparsınız..sinek onlardan bir parça koparsa bunu dahi engellemeye güçleri yok der...istenen de aciz isteyen de..diyerek devam eder..
  • fetö müziyumfetö müziyum25 dk önce
    Yatarken üzerine o...duğu battaniyesi kimde ki şimdi acaba?
  • tabak yalayıcılarıtabak yalayıcıları27 dk önce
    Yediği yemeğinin son artığını tabakta bırakıyor ve geyirerek kalkıyor. Biliyor ki ardından o tabağa atlayacaklar. Sonra içeri geçip anahtar deliğinden kapışılan artık murdarının nasıl yağmalandığını hapur küpür edildiğini seyrediyor, sırıtıyor, sırıtıyor..
  • iğrenç sapıklariğrenç sapıklar42 dk önce
    Saç kılının etkili olacağını pek sanmıyorum, g.t kılı getirselerdi feto' dan belki...
  • NutNut45 dk önce
    Tüüü Allah hak ettiğinizi versinkahrolun ulan manyakmısınız siz adımın kılı tüyüyle işiniz ne varmı dinde böyle şeyler siz putperestmisiniz afrikadaki yerliler gibi hindular gibisiniz siz müslümandan başka her şeysiniz şirkin dibisiniz cehenneme yol döşüyorsunuzAllah hidayet versin islsh etsin sizizavallılar
  • AlperAlper1 sa önce
    Bu herifin ne yaptığını bütün yöneticilerin bilmemesi diye bir şey söz konusu olabilirmi?O kadar istihbarat,danışman,bilgi varken ama müslümanlar daha ,islamdan anlamadığı birkaç namaz suresinden başka pek birşey öğrenemeyince,önüne ne gelirse inanması kaçınılmaz.
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Millet akın akın ankara meydanına gidiyor
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Bir bombayla 50 özel harekatçıyı öldürenlere mehmetçik diyenlere karşı ankara meydanindayiz
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Ankara meydana sadece bizim mahalleden 200 kişi gidiyor
  • HakanHakan1 sa önce
    Millet meralinFetöcülerle mehmetçik demesinden sonra uyandı.Akın akın ankara meydanına gidiyor.

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