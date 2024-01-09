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Yerel Sapık doktordan cinsel istismar! Hastasının göğüslerine dokunup...
Yerel

Sapık doktordan cinsel istismar! Hastasının göğüslerine dokunup...

Yeniakit Publisher
2024-01-09 09:00:00 -
Sapık doktordan cinsel istismar! Hastasının göğüslerine dokunup...

İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan bir hastanede fizik tedavi doktoru olarak görev yapan Suat A.'nın tedaviye gelen genç kızı önce dokunarak ardından da öperek taciz ettiği ortaya çıktı. Doktorun daha önce 3 farklı kişi tarafından ihbar edilerek hakkında dava açıldığı öğrenildi.

İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan bir hastanede fizik tedavi doktoru olarak görev yapan Suat A.'nın tedaviye gelen genç kızı önce dokunarak ardından da öperek taciz ettiği ortaya çıktı.

Olay 30 Kasım tarihinde meydana geldi. 18 yaşındaki S.M., belinde yaşadığı ağrıdan dolayı fizik tedavi Doktoru Suat A.'ya muayene olmaya gitti. Annesiyle birlikte hastaneye giden genç kız tek başına doktorun odasına girdi.

TEDAVİ SIRASINDA DOKTORUN TACİZİNE UĞRADI

Yaklaşık yarım saat odada kalan genç kız doktorun tuhaf davranışlarda bulunduğunu fark etti. Genç kızı elle muayene eden doktor fiziksel temas sırasında S.M.'nin bacaklarına dokunmaya başladı.

Daha sonra genç kıza iltifatlarda bulunan doktor iddiaya göre dudaklarından öpmeye çalıştı. Tedavi sonrası dışarda kendisini bekleyen annesinin yanına giden S.M., doktorun sapık olduğunu ve çok korktuğunu söyledi.


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GÖĞÜSLERİNE DOKUNUP ÖPTÜ

Anne A.Y., evde kızını dinleyince doktorun tacizde bulunduğunu öğrendi. Durumu önce CİMER'e ardından savcılığa ihbar etti. Genç kız ifadesinde bel ağrısı için doktora gittiğini, odasına girdiğinde doktorun ayağa kalkıp rahatsızlığını sorduğunu ardından beline sarılıp kendisini öptüğünü belirti.

Daha sonra kıyafetinden elini sokarak göğüslerini ellediğini belirten mağdur kız şoke olduğunu korktuğu için yaşadığı durumu annesine hemen anlatamadığını ifade etti.

SAPIK DOKTORA İSTİSMAR DAVASI

Şikayet sonrası ifadesi alınan Doktor Suat A., genç kızın kendisine muayene olmaya geldiğini fiziksel hiçbir temasta bulunmadan uzaktan baktığı kadarıyla ilaç yazıp gönderdiğini iddia etti.

Savcılık olayla ilgili doktor hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede kız çocuğunun akıl dağlığının yerinde olup olmadığı konusunda rapor alındığı ve herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

İddianamede doktorun cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna dikkat çekildi.

6 YIL HAPİS ALARAK TUTUKLANDI

SABAH'ın edindiği bilgilere göre Doktor Suat A.'nın daha öncede farklı tarihlerde 3 hastasına daha aynı şekilde cinsel istismarda bulunduğu yönünde davaların açıldığını ortaya çıkardı.

Tutuksuz yargılanan doktorun mahkemede yapılan yargılama sonunda cinsel istismar eylemini sarkıntılık suretiyle gerçekleştirdiğine kanaat getirilerek 6 yıl hapse çarptırılmasına karar verildi.

Sapık doktor karar sonrası mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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