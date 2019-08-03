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Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik iddianamede bir iğrençlik daha ortaya çıktı. Sapık Oktar'ın Aylin Atmaca, Didem Ürer, Gülgün Göktan ve Ebru Atilla'yı hamile bıraktığı ardından kürtaj yaptırdığı iddia edildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:04
Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...

Sabah'ın haberine göre; Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede skandal 'kürtaj' detayı dikkat çekti. İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın 1991 yılında kürtajın haram olduğunu söylediği, ardından birlikte olduğu örgüt mensubu kadınların hamile kalmasıyla 'Mehdi' yalanının ortaya çıkmaması için 'kürtaj haram değildir' dediği belirtildi.

Kürtaj skandalı

Oktar'ın bu talimatıyla kendisinden hamile kalan örgüt mensubu Aylin Atmaca, Didem Ürer, Gülgün Göktan ve Ebru Atilla'nın da kürtaj yaptırdığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tanık olarak ifadesi alınan H.K., kürtaj skandalıyla ilgili her şeyi anlattı.

H.K. ifadesinde şunları söyledi: 1991 yılına kadar örgüt içerisinde Adnan Oktar'ın izni ile evlenmek serbestti ancak çocuk yapmak yasaktı. Çünkü Adnan Oktar çocuğun ayak bağı olacağını düşünüyordu. Fakat evli olanların bazıları kaza ile çocuk yaptı ve bu çocuklarda cemaatte büyümeye başladı.

Adnan OKTAR ilk başta 'Kuran'a göre kürtaj haramdır kaza da olsa çocuklar doğsun' dedi. Fakat kendisi 1991 yılından sonra cemaatteki tüm evli olanları boşanması talimatını verdi ve Allah rızasının kendisinde olduğunu söylediği için cemaatte olan tüm kadınların kendisi ile evlenmesini söyledi.

Burada resmi evlilikler devam ediyordu, fakat kadınlar Adnan Oktar'ın imam nikahlı karısı idi. Aylin Atmaca isimli şahıs Mehmet Murat Atmaca isimli şahsın resmi olarak eşiydi. Adnan Oktar herkesi boşandırdıktan sonra duyduğuma göre Aylin Atmaca ile ilişkiye girerek onu hamile bıraktı.

Öncesinde karşı olduğu kürtaj meselesi için 'tekrardan ayetlere bakalım' dedi ve bir toplantıda Kürtaj yapmanın Kuran'a göre haram olmadığını söyledi. Aylin Atmaca da kürtaj yaptırdı. Buradaki durum ise 'Mehdi'nin çocuğu olmazdı' diye bir hadis vardı ve kendisinin çocuğu olursa Mehdi olmadığı ortaya çıkacaktı. Onun için kürtaj yaptırdı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:04
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar Suç Örgütü
  3. Aylin Atmaca
  4. Didem Ürer
  5. Gülgün Göktan
  6. Ebru Atilla
  7. kürtaj

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  • MücellaMücella42 dk önce
    Allah'ım inanamıyorum ilk defa içerik çok doğru hazırlanmış. Tebrikler.

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