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Şaphane’de Muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ilçe ve köy muhtarlarının katıldığı Muhtarlar toplantısı ilçeye bağlı Çamköy’de gerçekleştirildi.

27 Ağustos 2019 Salı 11:24
Şaphane’de Muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ilçe ve köy muhtarlarının katıldığı Muhtarlar toplantısı ilçeye bağlı Çamköy’de gerçekleştirildi.


Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, ’’Milletvekili Ahmet Tan, Belediye Başkanımız Rasim Daşhan, İl Genel Meclis üyelerimiz ve köy muhtarlarımızın katılımıyla ilçemize bağlı Çamköy muhtarımızın evsahipliğinde muhtarlar toplantımızı gerçekleştirdik. Şaphane ve köylerimiz sorunlarını istişare ettiğimiz toplantımız hayırlara vesile olsun. Emeği geçen İl Genel Meclis ve muhtarlarımıza teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:24
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