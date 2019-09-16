Şaphane kebabı için tur düzenliyorlar

Kütahya’nın Şaphane ilçesi, meşhur kebabıyla adını tüm Türkiye’ye duyurmaya devam ediyor.

Akdağ yaylalarında yetişen ve kekik yiyerek beslenen hayvanlardan özel olarak hazırlanan Şaphane kebabının lezzetini tatmak için Simav, pazarlar ve çevre ilçeler dışında, Uşak, Manisa, Denizli, Balıkesir ve İzmir’den de birçok kişinin, hafta sonları ilçeye özel olarak eşsiz lezzeti olan Şaphane kebabı yemek için geldiği bildirildi.

Şaphane’de uzun yıllardır Kebap lezzetini vatandaşlara tattırmaya devam eden Ayhan Eser, "Akdağ’da yetişen hayvanlar yaylalarda beslendiği için kekik çok tüketir. Kekik, etin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Yaylalarda hayvancılık yapan üreticilerden aldığımız ve özel olarak kebaplık için yetiştirilen hayvanları kullanırız. Elbette Şaphane kebabının bir diğer sırrı da ustaların ellerindeki maharettedir. Amacımız Şaphane kebabımızı marka olma yolunda elimizden geldiğince tanıtmaktır. Özellikle son dönemde çevre illerden turlarla ilçemize sadece kebap yemek için gelen misafirlerimiz oluyor. Bu durum bizleri çok memnun ediyor" ifadelerini kullandı.